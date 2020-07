Medien: BVB fragte bei Kovac' Berater an

MANDOGA MEDIA via www.imago-images.de

Niko Kovac ist neuer Trainer der AS Monaco

Niko Kovac hat als Trainer der AS Monaco angeheuert und steht dort vor einem Millionen-Umbau. Zuvor wurde der ehemalige Coach des FC Bayern aber auch beim Ligarivalen Borussia Dortmund gehandelt. Der BVB soll sich durchaus mit dem Kroaten beschäftigt haben.

Wie die "Sport Bild" berichtet, hatten die Dortmunder Bosse den 48-Jährigen in den vergangenen Monaten tatsächlich im Blick, um im Fall einer Trennung von Trainer Lucien Favre schnell reagieren zu können. Dazu habe der BVB Kontakt zu Kovac-Berater Alen Augustincic aufgenommen.

Darüber hinaus gab es letztlich aber keine Gespräche, so das Sportblatt. Auch weil Dortmund zum Saisonende öffentlich bekannt gab, in ein drittes Jahr mit Favre gehen zu wollen.

Zudem wurde Niko Kovac in den vergangenen Monaten des Öfteren mit einem Engagement in England in Verbindung gebracht. Ein Angebot gab es jedoch lediglich vom Londoner Klub Crystal Palace, zuvor sei loser Kontakt zum FC Everton und FC Arsenal entstanden. Die Toffees verpflichteten Ende Dezember jedoch Carlo Ancelotti, die Gunners setzten weiter auf Mikel Arteta.

Vor knapp zwei Wochen meldete sich schließlich Monaco-Sportdirektor Paul Mitchell, ehemals Chefscout bei RB Leipzig, bei Kovac' Berater Augustincic. Kurz darauf unterzeichnete Kovac einen Dreijahresvertrag beim Ligue-1-Klub.

Kovac will angeblich Jovic und Kostic

Dort wartet nun jede Menge Arbeit auf den Kroaten, immerhin kam das Team in der abgebrochenen Spielzeit nicht über Platz neun hinaus. Zusammen mit Mitchell bastelt Kovac laut "Sport Bild" nun am neuen Kader, dank der Millionen des russischen Investors Dmitry Rybolovlev kann er breit investieren.

Im Fokus von Kovac sollen dabei gleich zwei ehemalige Spieler stehen, die er aus seiner Zeit bei Eintracht Frankfurt bestens kennt: Luka Jovic, mittlerweile bei Real Madrid, und Filip Kostic.

Während die Königlichen aus der spanischen Hauptstadt Berichten zufolge bereit sind, Angreifer Jovic nach nur einem Jahr wieder ziehen zu lassen, wird Kovac im Fall Kostic wohl auf härtere Gegenwehr treffen. Frankfurt-Macher Fredi Bobic will den Leistungsträger halten, laut "Bild" käme man erst nach Angeboten jenseits der 30-Millionen-Euro-Marke ins Grübeln.

Auf der anderen Seite muss der neue Monaco-Trainer wohl den Abschied eines vielversprechenden Talents fürchten. Laut "Sport Bild" zeigt unter anderem Bayer Leverkusen Interesse am 19-jährigen Benoît Badiashile.