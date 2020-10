Magath kritisiert Pep-Lobeshymnen: "Messi hat Titel geholt"

Martin Rickett via www.imago-images.de

Felix Magath hat Pep Guardiola kritisiert

Für viele Fans und Experten zählt Pep Guardiola zu den besten Trainern der Welt. Sowohl mit dem FC Barcelona als auch mit dem FC Bayern und Manchester City gewann der Katalane in den letzten Jahren zahlreiche Titel. So gut, wie er von Vielen gemacht wird, ist Guardiola in den Augen von Ex-Bundesligatrainer Felix Magath allerdings nicht.

Durch seine Erfolge in den vergangenen Jahren erarbeitete sich Pep Guardiola weltweit den Ruf eines "Bessermachers" und "Taktikgenies". Vor allem der Triumphzug mit dem FC Barcelona zwischen 2008 und 2012 festigte das Ansehen des Katalanen, der in der Folge auch mit dem FC Bayern und Manchester City Meisterschaften und Pokalsiege feierte.

Die Lobeshymnen kann Felix Magath allerdings ganz und gar nicht nachvollziehen, im Gegenteil. "Meiner Meinung nach verliert sich Guardiola generell zu oft darin, ein Spiel im Vorfeld gewinnen zu wollen. Die Taktik zu überhöhen, endet oft in Fehlentscheidungen, die den Erfolg verhindern", kritisierte Magath im "Sport Bild"-Gespräch den Ansatz des heutigen City-Coaches.

"Messi hat die Titel geholt, nicht Guardiola"

Die großen Erfolge in Barcelona, davon ist Magath überzeugt, hat der Klub nicht etwa Guardiola und dessen Taktik zu verdanken. "Barcelona wurde Champions-League-Sieger dank eines Lionel Messi, der noch jung und frisch war und noch nicht so viele Millionen Euro in seinen Hosentaschen mitschleppen musste. Messi hat die Titel geholt, nicht Guardiola", sagte der ehemalige Bundesligatrainer.

Wäre Guardiolas System so erfolgreich, wie von vielen Fans und Experten behauptet, "hätte er die Königsklasse ja auch mit dem FC Bayern oder Manchester City längst gewonnen. Da hat es aber maximal nur bis zum Champions-League-Halbfinale gereicht, was aus meiner Sicht für diese beiden Klubs nichts Außergewöhnliches ist", so Magath.