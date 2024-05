Enthüllt: Das kassiert Ektike bei Eintracht Frankfurt

IMAGO/HMB Media

Hugo Ekitike bleibt Eintracht Frankfurt treu

Ende April verkündete Eintracht Frankfurt, dass man die Kaufoption für Hugo Ekitike gezogen und den 21-jährigen Angreifer bis Ende Juni 2029 fest an sich gebunden hat. Für den Franzosen überwies die SGE dem Vernehmen nach rund 16,5 Millionen Euro an Paris Saint-Germain und griff damit so tief in die Tasche, wie nie zuvor. Nun kommen weitere Vertragsdetails ans Licht.

Im Kontrakt, der Hugo Ekitike bis zum Sommer 2029 an Eintracht Frankfurt bindet, ist der "Sport Bild" zufolge eine spannende Klausel enthalten. Sollte der Offensivspieler erstmals für die französische A-Nationalmannschaft nominiert werden, stünde ihm ein satter Bonus in Höhe von 300.000 Euro zu.

Entscheidet sich der französische U21-Nationalspieler für die Auswahl Kameruns fällt der Bonus hingegen weg. Ekitike wäre für die afrikanische Nation spielberechtigt, da seine Mutter aus Kamerun stammt.

Damit aber nicht genug: Die "Sport Bild" enthüllt zudem, was Ekitike in der Mainmetropole verdient. Demnach kassiert der Rechtsfuß fünf Millionen Euro pro Jahr und damit etwa zwei Millionen Euro weniger, als ihm sein Engagement an der Seine jährlich einbrachte.

Ekitike ist Eintracht Frankfurts Torgarant

Dass er diese dennoch nicht gerade geringe Summe wert ist, untermauerte Ekitike zuletzt mit starken Leistungen. In den vergangenen drei Ligaspielen traf Ekitike immer. Darunter die einzigen Tore bei den Niederlagen gegen die Topteams FC Bayern (1:2) und Bayer Leverkusen (1:5).

Ein Einfluss auf das Spiel der Adlerträger, den Sportvorstand Markus Krösche bereits bei der Verkündung des Verbleibs von Ekitike in Frankfurt durchblicken ließ.

"Hugo hat in seinen bisherigen Einsätzen angedeutet, welche Qualität in ihm steckt. Wir sind von seinem großen Potenzial fest überzeugt und freuen uns darauf, ihn über die aktuelle Saison hinaus im Eintracht-Trikot zu sehen", erklärte Krösche damals.