Wölfinnen bitten Mitrovica zum Champions-League-Tanz

Ob Zver und Enzinger auch in der Champions League eine kesse Sohle hinlegen?

Die SKN St. Pölten Frauen haben Donnerstagmittag in Nyon KFF Mitrovica für ihre 1. Qualifikationsrunde in der UEFA Women's Champions League zugelost bekommen.

KFF Mitrovica hat schon in den letzten zwei Jahren den Kosovo in der Champions League vertreten. Letzte Saison ging das Team gegen den VfL Wolfsburg in der 1. Runde in zwei Spielen in Summe 0:15 unter. Im Jahr davor scheiterte man schon in der Quali-Gruppe klar.

In der kosovarischen Liga ist Mitrovica eine Bank, hat in den vergangenen drei Saisonen nur ein enizges Meisterschaftsspiel verloren. Im Kader stehen mit Ausnahme der Südafrikanerin Andisiwe Mgcoyi nur Spielerinnen aus dem Kosovo und Albanien.

Der SKN hat Heimrecht. Das Spiel wird am 3. oder 4. November ausgetragen.

Die besten Klubs steigen erst ein

Die SKN Frauen waren für diese Runde als drittbestes Team gesetzt. Die 22 "besten Klubs Europas" steigen erst in der nächsten K.o.-Runde (der besten 32 Klubs) ein. Hier wurden die jeweils zwei besten Klubs (darunter auch CL-Titelverteidiger Olympique Lyon) der zehn Top-Nationen, sowie der norwegische Meister LSK Kvinner und der kasachische Meister BIIK-Kazygur (elftbeste bzw. zwölftbeste Nation) gesetzt.

Über die erste Hauptrunde sind St. Pöltens "Wölfinnen" in den vergangenen Jahren nie hinaus gekommen, hatten es im damals noch etwas anderen Format allerdings auch immer gleich mit Kalibern wie Twente (2019), Paris SG (2018) oder Manchester City (2017) zu tun.

Die Form stimmt

In den ersten vier Bundesligarunden hat Österreichs Serienmeister alle Spiele gewonnen, mit dem imposanten Torverhältnis von 26:2! Stefanie Enzinger (Bild oben) hat allein acht Mal zugeschlagen. Der Ligagipfel gegen USC Landhaus/Austria musste jedoch coronabedingt abgesagt werden.

