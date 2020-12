Bayern-Duo auf dem Sprung zum 1. FC Köln

Sammy Minkoff via www.imago-images.de

Leon Dajaku (l.) und Joshua Zirkzee (2.v.r.) stehen vor einem Wechsel zum 1. FC Köln

Joshua Zirkzee vom FC Bayern wurde schon im Sommer mit einem Wechsel zum 1. FC Köln in Verbindung gebracht. Ein Deal kam aber nicht zustande. Das könnte sich im kommenden Transferfenster ändern. Ein weiterer Youngster der Münchner könnte zudem den Weg in die Domstadt finden.

Wie "SPOX" und "Goal" berichten, plant der 1. FC Köln eine Doppel-Leihe von Joshua Zirkzee und Leon Dajaku. Entspreche Gespräche zwischen den Klub-Verantwortlichen hat es demnach bereits gegeben.

Die beiden 19-Jährigen kommen bei den Profis des FC Bayern kaum zum Einsatz. Zirkzee stand in der aktuellen Saison in drei Bundesligaspielen und im DFL-Supercup auf dem Platz, Dajaku durfte lediglich in der 1. Runde des DFB-Pokals ran.

Zirkzee ließ zuletzt durchblicken, dass er auf mehr Spielzeit pocht. "Es ist wichtig, dass ich komplette Partien spiele", verriet der Stürmer gegenüber der niederländischen Tageszeitung "Algemeen Dagblad": "Ich versuche, fit zu bleiben, und wenn ich während der Winterpause per Leihe wechseln kann, ist das vielleicht eine Option."

Der 1. FC Köln dürfte dabei ein Kandidat sein. Wie die "Bild" berichtet, will der Effzeh die Baustelle im Sturm im kommenden Wintertransferfenster beheben.

Dass der 1. FC Köln im Sommer an einer Verpflichtung von Stürmer Zirkzee interessiert war, ist längst ein offenes Geheimnis. Effzeh-Geschäftsführer Horst Heldt hat zuletzt offiziell bestätigt, dass es Gespräche zwischen den Klubs gab.

"Wir hatten Kontakt. Ich habe mich mit Hasan [Salihamidzic] und Hansi [Flick] ausgetauscht - aber es war einfach der falsche Zeitpunkt", erklärte Heldt im Interview mit der "tz" und dem "Münchner Merkur".

Dajaku wollte den FC Bayern wohl schon im Sommer verlassen

Auch bei Flügelstürmer Dajaku stand bereits im Sommer ein Abschied vom FC Bayern im Raum. Wie "Sport 1" um Juni berichtete, hat das Management von Dajaku eine Leihe geplant. Mit dem niederländischen Klub FC Utrecht sei auch schon ein potenzieller Interessent gefunden worden.

Doch auch "kleinere Bundesligisten" sollen beim FC Bayern wegen Dajaku vorgefühlt haben. Um welche Klubs es sich handelt, verriet der TV-Sender nicht.