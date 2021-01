Anel Hadžić kehrt nach Österreich zurück

FCW

Anel Hadžić spielt ab sofort für Wacker Innsbruck

Der in Ried ausgebildete bosnische Ex-Nationalspieler Anel Hadžić unterschreibt bei Zweitligist Wacker Innsbruck.

Nach fünf Jahren im Ausland kehrt Anel Hadžić wieder nach Österreich zurück. Der Mittelfeldspieler hat sich mit Wacker Innsbruck auf einen Vertrag bis Saisonende, inklusive Option auf ein weiteres Jahr, geeinigt.

>> Die Karrierestatistiken von Anel Hadžić in der weltfussball-Datenbank

"Nach meinen letzten Stationen in der Türkei und Ungarn war es mein Wunsch, nach Österreich zurückzukehren", so Hadžić in einem Klubstatement. "Als Gegenspieler war es nie einfach in Innsbruck zu spielen, umso mehr freue ich mich nun darauf, als Wacker-Spieler in diesem tollen Stadion vor den Fans auflaufen zu können. Ich bin heiß, endlich wieder Fußball spielen zu können und möchte mit meiner Erfahrung auf und neben dem Platz vorangehen."

Innsbrucks Sportdirektor Alfred Hörtnagl freut sich über den Neuzugang: "Anel hat mit über 200 Spielen in der österreichischen Bundesliga und den Einsätzen in der bosnischen Nationalmannschaft bereits eine ganze Menge Erfahrungen sammeln können. Mit dieser Erfahrung soll er eine Führungsrolle im Team einnehmen und speziell unseren jungen Spielern helfen. Er kann sowohl auf seiner Stammposition im defensiven Mittelfeld, sowie in der Innenverteidigung spielen und wird uns so in der Defensive weitere Stabilität verleihen."

Anel Hadžić: WM-Erfahrung für Wacker Innsbruck

In Österreich spielte Hadžić für die SV Ried und Sturm Graz in der Bundesliga, ehe er im Jänner 2016 zu Eskişehirspor in die Türkei und ein halbes Jahr später zu Videoton Fehérvár wechselte. Zuletzt war Hadžić seit vergangenem Frühling vereinslos.

Auf Nationalteamebene kann der 31-Jährige auf 14 Einsätze für die A-Auswahl Bosnien-Herzegowinas zurückblicken. Darunter findet sich auch ein Startelfeinsatz bei der WM 2014 im abschließenden Gruppenspiel gegen den Iran (3:1).

red