Knie-OP: Rückschlag für Austria-Talent Mester

GEPA pictures/ Manuel Binder

Verletzungsbedingte Zwangspause für Csaba Mester

Der 18-jährige Austria-Wien-Stürmer Csaba Mester verpasst nach einer Knieoperation den Rest der Vorbereitung sowie den Frühjahrsauftakt.

Schlechte Nachrichten für Austria Wiens Stürmertalent Csaba Mester. Der 18-jährige Ungar muss nach einer Knie-OP voraussichtlich vier bis sechs Wochen pausieren. Bereits vor Weihnachten hatte der junge Stürmer nach einem Zusammenprall im Training über Schmerzen im Knie geklagt, damals wurden ein Knochenmarksödem und ein kleiner Einriss des Meniskus diagnostiziert.

>> Die Einsatzstatistiken von Csaba Mester in der weltfussball-Datenbank

Wie die Austria nun mitteilte, wurde der Riss während der darauffolgenden Tage größer und Mester aufgrund dessen sowie der anhaltenden Schmerzen im Knie am vergangenen Sonntag operiert. Damit verpasst der Angreifer der Young Violets, der im Herbst in elf Zweitligaeinsätzen ein Tor erzielte, die kurze Vorbereitung sowie den Start in die Frühjahrssaison.

Csaba Mester fällt nach OP mehrere Wochen aus https://t.co/GzQYsoT67g pic.twitter.com/aedKmVNo2b — FK Austria Wien (@FKAustriaWien) 11. Januar 2021

red