Austria Wien gibt Stürmer Alon Turgeman ab

Alon Turgemann verabschiedet sich aus Wien und kehrt in seine Heimat zurück

Alon Turgeman verlässt die Wiener Austria und kehrt nach zweieinhalb Jahren in seine Heimat Israel zurück. Dort wird der Stürmer fortan für Hapoel Haifa auf Torjagd gehen.

Die Wiener Austria reduziert ihren Kader mit dem Abgang von Alon Turgeman. Der 29-jährige Israeli wechselt mit sofortiger Wirkung zu Hapoel Haifa, wie die "Veilchen" am Donnerstag bekanntgaben. Bereits vor seinem Transfer nach Wien vor zweieinhalb Jahren hatte Turgeman eine Saison für Hapoel gekickt.

Seine Zeit in Wien verlief wenig erfolgreich. Durch Verletzungen immer wieder aus der Bahn geworfen, lief Turgeman für die Austria in 31 Pflichtspielen auf und erzielte dabei elf Tore. Im vergangenen Frühjahr war der Stürmer an Wisła Krakau verliehen, konnte sich nach seiner Rückkehr an den Verteilerkreis jedoch erneut nicht aufdrängen.

