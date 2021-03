Nächste Pleite: Liverpool-Krise spitzt sich weiter zu

Phil Noble via www.imago-images.de

Der FC Liverpool musste sich dem FC Fulham geschlagen geben

Mit der sechsten Heimpleite in Folge ist Jürgen Klopp mit dem englischen Fußball-Meister FC Liverpool noch tiefer in die Krise geschlittert.

Drei Tage vor Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen RB Leipzig unterlagen die Reds an der Anfield Road auch dem Abstiegskandidaten FC Fulham mit 0:1 (0:1) und verloren im Rennen um die Europacupplätze weiter an Boden.

Nach einem Ballverlust von Mohamed Salah am eigenen Strafraum brachte Mario Lemina den Außenseiter kurz vor der Halbzeitpause nicht unverdient in Führung (45.). Trotz eines Sturmlaufs in der zweiten Hälfte gelang den Gastgebern der Ausgleich nicht mehr.

In der Champions League muss Liverpool am Mittwoch (21:00 Uhr/Sky) in Budapest gegen den Bundesliga-Tabellenzweiten einen 2:0-Vorsprung aus dem Hinspiel verteidigen. Von einem Platz für die Königsklasse in der nächsten Saison trennen Klopp und Co. in der Premier League derzeit vier Punkte.