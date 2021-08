Ronaldo und Messi bei PSG? Neue Details enthüllt

Reporter Torino via www.imago-images.de

Hat sich zum Poker um Cristiano Ronaldo geäußert: Pavel Nedved

Erneut scheiterte Juventus Turin vorzeitig in der Champions League, in der Serie A verpasste der Serienmeister den Titel: Das entspricht nicht den Ansprüchen von Superstar Cristiano Ronaldo. Der fünfmalige Weltfußballer liebäugelt angeblich mit einem (vorzeitigen) Abschied. Oder doch nicht?

Update 17.08.2021, 09:34 Uhr

Paris Saint-Germain hat mit dem spektakulären Transfer von Lionel Messi für einen Paukenschlag gesorgt. Angeblich will PSG aber noch mehr. So berichtete die spanische "AS" zuletzt, dass der französische Hauptstadtklub die Fühler nach Cristiano Ronaldo ausgestreckt haben soll. So spekulierte die Sportzeitung über einen ablösefreien Wechsel im Sommer 2022.

Doch offenbar wird es nicht zu einer Zusammenkunft zwischen Ronaldo und Messi kommen, denn laut dem italienischen Transfer-Reporter Fabrizio Romano hat PSG kein Interesse am Juventus-Superstar. Demzufolge möchten die Pariser lieber mit Kylian Mbappé verlängern. Der Weltmeister von 2018 ist nur noch bis zum kommenden Sommer an den Verein gebunden.

Darüber hinaus wird es Ronaldo wohl auch nicht zu Manchester City ziehen. So soll sich der amtierende englische Meister auf eine mögliche Verpflichtung von Tottenhams Torjäger Harry Kane fokussieren.

Update 03.08.2021, 07:33 Uhr

Nachdem Juventus' Vizepräsident Pavel Nedved zuletzt einen Verbleib von Cristiano Ronaldo angedeutet hat, sorgt ein neuer Bericht aus Spanien nun wieder für Spekulationen um den Superstar.

Laut "AS" möchte Ronaldo die Turiner schnellstmöglich verlassen. Demnach hat der 36-Jährige zwei mögliche Stationen im Blick: Paris Saint-Germain und Real Madrid.

Allerdings soll Ronaldos Zukunft auch von Kylian Mbappé abhängen. So würde sich PSG nur bei einem Verkauf des französischen Weltmeisters mit Ronaldo befassen, heißt es. Mbappé wird seit Monaten immer wieder mit Real Madrid in Verbindung gebracht.

Sollte der 22-Jährige jedoch bei PSG bleiben, müsste sich Ronaldo wohl nach einem anderen Verein umsehen. In diesem Fall soll der Portugiese eine Rückkehr zu Real Madrid präferieren, wo der Angreifer bereits zwischen 2009 und 2018 spielte.

Doch ob die Königlichen ihren ehemaligen Star wirklich wieder aufnehmen würden, ist nach den Aussagen von Vereinspräsident Florentino Pérez mehr als fraglich. Schließlich sagte der 74-Jährige Ronaldo bereits im April ab. "Cristiano wird nicht nach Madrid zurückkehren", erklärte Pérez damals.

Update 26.07.2021, 03:15 Uhr

Es deutet derzeit vieles daraufhin, dass Cristiano Ronaldo auch in der kommenden Saison das Trikot von Juventus Turin trägt. Vizepräsident Pavel Nedved hat kürzlich allen Abwanderungsgerüchten widersprochen.

"Cristiano war im Urlaub, absolviert an diesem Montag sein erstes Training und bleibt bei Juventus", wird Nedved vom "kicker" zitiert. "Es wurde viel geschrieben, doch es gab weder Spannungen noch verkühlte Fronten", so der Juve-Funktionär weiter.

Damit würde CR7 in sein letztes Vertragsjahr bei den Turiner gehen, wo er dem Vernehmen nach 31 Millionen Euro verdient.

Update 22.07.2021, 09:54 Uhr

Cristiano Ronaldo steigt in Kürze bei seinem Stammklub Juventus Turin wieder ins Teamtraining ein. Während seines EM-Sonderurlaubs hatte der Superstar genug Zeit, um über seine Zukunft zu entscheiden.

Über die wird nämlich immer noch spekuliert. Als einer der interessierten Klubs gilt seit Längerem Paris Saint-Germain, das offenbar einen Tauschdeal plant.

Wie die "L'Équipe" berichtet, könnte Mauro Icardi für Ronaldo nach Turin wechseln und der Ausnahmekönner im Gegenzug an die Seine.

Juves Trainerrückkehrer Massimiliano Allegri gilt als großer Icardi-Fan. Der Argentinier erzielte in der Serie A bereits 121 Tore in 219 Partien.

Um sich nach den zahlreichen Transfers in diesem Sommer auch noch Ronaldo leisten zu können, muss PSG aber erst mal Spieler abgeben.

Update 16.07.2021, 12:07 Uhr

Cristiano Ronaldo hat sich offenbar intensiv Gedanken um seine Zukunft gemacht und seine Entscheidung nun den Verantwortlichen von Juventus Turin mitgeteilt.

Nach Informationen der "Gazzetta dello Sport" bestätigte CR7 dem Klub nach der Rückkehr aus seinem Urlaub, dass er auch in der kommenden Saison für den Vierten der abgelaufenen Serie-A-Spielzeit auflaufen wird.

Demnach freut sich der portugiesische Superstar schon auf seinen Trainingseinstieg Ende Juli und das Wiedersehen mit Trainer Massimiliano Allegri.

Laut der Sportzeitung denkt Ronaldo sogar darüber nach, seinen im kommenden Jahr auslaufenden Vertrag zu verlängern. Gespräche zwischen dem Berater des 36-Jährigen und den Juve-Bossen sollen demnächst starten.

Update 08.07.2021, 11:28 Uhr

Die Europameisterschaft ist für Cristiano Ronaldo schon etwas länger zu Ende. Der Superstar kann sich im Urlaub weilend nun ausgiebig Gedanken über seine Zukunft machen.

An Optionen für die kommende Saison mangelt es jedenfalls nicht. Laut dem französischen Portal "Foot Mercato" ist Paris Saint-Germain weiterhin daran interessiert, den Ausnahmekönner an die Seine zu holen.

Ronaldo sehe die Möglichkeit, sich in diesem Sommer PSG anzuschließen, sogar als "sehr interessant" an. Der Austausch zwischen den Parisern und Ronaldo-Agent Jorge Mendes bestehe weiterhin, die Konditionen einer möglichen Zusammenarbeit seien bereits ausgelotet worden.

Zur Erinnerung: Ronaldo steht noch bis 2022 bei Juventus Turin unter Vertrag. Im Piemont geht man aktuell davon aus, dass CR7 diesen auch erfüllen wird.

🚨Info : Cristiano Ronaldo 🇵🇹 est en pleine réflexion sur son avenir. Le #PSG étudie toujours la possibilité de signer la super star portugaise qui considère l’option parisienne comme très intéressante. pic.twitter.com/EpXapNwMhD — Santi Aouna (@Santi_J_FM) 7. Juli 2021

Update 04.07.2021, 11:06 Uhr

Cristiano Ronaldo will offenbar doch weiter für Italiens Rekordmeister Juventus Turin spielen. Sein Manager Jorge Mendes hat Kontakte zu Juve aufgenommen und eine Vertragsverlängerung von CR7 um ein Jahr bis 2023 vorgeschlagen, berichtete die "Gazzetta dello Sport".

Unter welchen finanziellen Bedingungen ist allerdings noch unklar. Zuletzt war Ronaldo mit Paris St. Germain und Manchester City in Verbindung gebracht worden.

Der Europameister von 2016 steht seit 2018 bei den Turinern unter Vertrag, im Juve-Trikot hat er 101 Tore geschossen. Kein Juve-Spieler hatte dies in nur drei Saisons geschafft, Ronaldos Vertrag läuft bis zum 30. Juni 2022.