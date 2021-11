Hammerwoche für Bayern, Wolfsburg und Hoffenheim

Sven Leifer via www.imago-images.de

Der FC Bayern ist in der Champions League gefordert

Für den FC Bayern, VfL Wolfsburg und die TSG Hoffenheim geht es ans Eingemachte: Das Trio steht in der Königsklasse vor Kracherspielen. Dazwischen steigt das Gipfeltreffen der Bundesliga.

Olympique Lyon, Juventus Turin, FC Barcelona: Das Bundesliga-Trio muss in der Champions League der Frauen eine wahre Hammerwoche meistern. Während die TSG Hoffenheim beim bärenstarken Titelverteidiger in Barcelona als Underdog überraschen möchte, wollen der VfL Wolfsburg in Turin und Bayern München beim Rekordsieger Lyon ihre Ambitionen untermauern.

"Vom spielerischen Niveau her sind wir auf jeden Fall auf Augenhöhe. Zudem haben wir als Bonus diesen extrem starken Teamzusammenhalt", sagte Bayern-Kapitänin Lina Magull dem "Sport-Informations-Dienst" vor den Highlights der neuen Gruppenphase: "Daher können wir selbstbewusst auftreten, furchtlos ins Spiel gehen und zeigen, was wir draufhaben."

FC Bayern zählt zum Favoritenkreis

2020 waren die Bayern im Viertelfinale knapp am siebenmaligen Titelträger gescheitert, stießen danach aber in der Bundesliga Dauermeister Wolfsburg vom Thron und zählen nun in Europa zum Favoritenkreis. "Wir sind weiter gereift und als Team gefestigt", sagte Magull: "Diese Mentalität haben wir als Mannschaft entwickelt: Uns ist bewusst, dass wir jedes Spiel gewinnen können."

Und weil es eben ein Champions-League-Kracher ist, bittet der Tabellenführer Lyon die Münchnerinnen (4 Punkte) im Hinspiel am Mittwoch (21.00 Uhr) ins große Stadion, den Parc OL in Decines. Das Rückspiel am 4. Spieltag eine Woche später findet im beschaulichen FC Bayern Campus statt - dabei wäre es für Magull und Co. "natürlich ein Traum", ein solches Topduell auch mal in der Allianz Arena bestreiten zu dürfen.

FC Barcelona der große Favorit

Ebenfalls im großen Juventus-Stadion empfangen die Turinerinnen am Dienstag (21.00 Uhr) den zweimaligen Champions-League-Sieger aus Wolfsburg (4). Es ist ein Vorgeschmack auf das Finale, das dort im kommenden Mai ausgetragen wird. Barca indes lädt den Neuling aus Hoffenheim (3) am Mittwoch (18.45 Uhr/alle DAZN) ins gewohnte Estadi Johan Cruyff.

Die stark besetzten Katalaninnen gelten auch in dieser Saison als das Maß aller Dinge. "Sie haben früher schon richtig guten Fußball gespielt, aber es haperte vorne. Mittlerweile haben sie auch da brutale Schnelligkeit, Spielerinnen, die sich individuell stark durchsetzen können und einfach torgeil sind", analysierte Magull. "Die Mannschaft ist ein Komplettpaket. Daher stellen sie bisher aus meiner Wahrnehmung das stärkste Team dar."

Wer in Deutschland den Ton angibt, darum wird in dieser Hammerwoche auch noch gekämpft: Am Samstag (14.00 Uhr/BR) steigt am 8. Bundesliga-Spieltag das Gipfeltreffen zwischen dem Tabellenführer FC Bayern und den Wölfinnen in München. Jammern über den heftigen Spielplan ist für Magull keine Option: "Es gibt nichts Schöneres, als sich mit solchen Gegnern zu messen und als Team solche Herausforderungen zu meistern."