Überraschung! Ex-Bayern-Trainer übernimmt bei Galatasaray

imago sportfotodienst

Domenec Torrent (M.) war unter Pep Guardiola (r.) drei Jahre lang Assistenztrainer beim FC Bayern

Am Montag sorgte der türkische Rekordmeister Galatasaray mit der Entlassung von Trainerlegende Fatih Terim für einen echten Paukenschlag. Der 68-Jährige wurde wegen anhaltender Erfolglosigkeit von seinen Aufgaben entbunden, nachdem der Istanbul-Klub in der Süper Lig auf Platz zwölf abgestürzt war. Schon einen Tag später hat Galatasaray seinen Nachfolger präsentiert. Dieser blickt auf eine erfolgreiche Zeit beim FC Bayern München und Manchester City zurück.

Wie Galas Vereinspräsident Burak Elmas am Dienstagabend offiziell auf einer Pressekonferenz bestätigte, hat der Krisenklub Domenec Torrent als neuen Cheftrainer verpflichtet.

Der 59-Jährige ist aus der Bundesliga bestens bekannt, war er doch unter Starcoach Pep Guardiola Co-Trainer beim FC Bayern. Bei den Münchnern arbeitete er zwischen 2013 und 2016, ehe er gemeinsam mit Pep Guardiola anschließend auf die Insel zu Manchester City gewechselt war.

Auch bei den Cityzens arbeitete Torrent zunächst zwei Saisons als Guardiola-Assistent weiter, eher es den Spanier im Jahr 2018 als Cheftrainer in die USA zog. Bei New York City FC stand er bis 2019 in der Verantwortung, anschließend coachte er 2020 noch drei Monate lang ohne großen Erfolg Flamengo Rio de Janeiro aus Brasilien.

Torrent wird mit dem FC Bayern dreimal Meister

Nun also die Rückkehr auf die Trainerbank nach knapp einem Jahr Pause. Bei Galatasaray soll Torrent die sportliche Kehrtwende schaffen. Am besten schon am kommenden Wochenende, wenn es für das Team um Ex-Bundesliga-Stürmer Ryan Babel am Sonntag gegen Hatayspor geht.

"Wir wollten Torrent erst als Assistent von Terim anstellen, aber dann hat sich die Situation geändert und wir haben ihn als Cheftrainer angestellt", berichtete Gala-Präsident Elmas.

Er fügte hinzu: "Ich habe mir alle Informationen über ihn besorgt. Ich bin der Meinung, dass er der Name ist, der am besten zu Galatasaray passt."

Mit dem FC Bayern gewann Torrent als Co-Trainer dreimal die deutsche Meisterschaft sowie zweimal den DFB-Pokal.