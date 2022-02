Trotz Krise: Weigl erreicht Meilenstein bei Benfica

Pedro Correia via www.imago-images.de

Julian Weigl (l.) wechselte vor rund zwei Jahren vom BVB nach Lissabon

Julian Weigl wechselte vor etwas mehr als zwei Jahren von Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund zum portugiesischen Rekordmeister SL Benfica. Dort erreichte der fünffache Nationalspieler nun einen Meilenstein - wobei aktuell nur wenig Grund zur Freude herrscht.

Julian Weigl ist im Mittelfeld von Hauptstadtklub Benfica der Dreh- und Angelpunkt. Auch unter dem als Nachfolger von Trainer Jorge Jesus installierten Nelson Verissimo geht keine Partie der Lissabonner ohne den 26-Jährigen über die Bühne.

Mit seinem Einsatz gegen Boavista Porto (2:2) am vergangenen Wochenende steht Julian Weigl nun bereits bei 100 Pflichtspielen für die Adler - durchaus ein Meilenstein.

Von sportlichem Erfolg geprägt waren die jüngsten Spiele des einstigen BVB-Profis jedoch keineswegs. Gegen Boavista verspielte man eine 2:0-Führung, Weigl holte sich zudem noch seine fünfte Gelbe Karte ab und fehlt im nächsten Liga-Spiel gegen Vitória Guimaraes.

Benfica droht das nächste Aus

Klar ist auch: Trainer Verissimo vermochte es nicht, den Meisterschaftsanwärter auf Kurs zu bringen. Unter dem einstigen Coach der B-Mannschaft gelangen bislang nur vier Siege und drei Remis in zehn Spielen. In der Liga rangiert man mit 51 Punkten abgeschlagen hinter den Rivalen Sporting (57) und FC Porto (63) auf Platz drei.

Eine letzte Titelchance verspielte Benfica Ende Januar im Finale des Liga-Pokals, als die Mannschaft um Julian Weigl ausgerechnet gegen Sporting mit 1:2 verlor. Der Traum vom Pokalsieg endete schon Ende Dezember mit dem Achtelfinal-Aus gegen Porto.

Durchaus denkbar, dass bald schon der nächste Rückschlag folgt: Am Mittwoch trifft Benfica im Achtelfinale der Champions League auf Ajax Amsterdam, das die Gruppenphase ungeschlagen überstand und als Favorit in die beiden Duelle geht. Ajax konnte am Samstag seine Generalprobe gegen Willem II mit 1:0 erfolgreich gestalten.