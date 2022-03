Nach Elfmeter-Krimi: BVB-Junioren besiegen ManUnited

Fotografie73 via www.imago-images.de

Bynoe-Gittens (l.) avancierte zum Matchwinner für den BVB

Die U19-Mannschaft von Borussia Dortmund steht erstmals im Viertelfinale der Youth League. Im Junioren-Pendant zur Champions League bezwang der BVB-Nachwuchs Manchester United (3:1 i. E.).

Die Junioren des BVB sind um zwei Helden reicher: Offensivspieler Jamie Bynoe-Gittens, der bis 2020 noch bei United-Stadtrivale Manchester City kickte, und Torhüter Silas Ostrzinski.

Ersterer brachte seine Dortmunder mit seinen zwei Toren (16., 68.) in der regulären Spielzeit jeweils auf die Siegerstraße, ehe die Red Devils in Person von Charlie McNeill (23.) und Rhys Bennett (85.) ausgleichen konnten. Letzterer parierte im anschließenden Elfmeterschießen gleich zwei Schüsse des Gegners aus England, der einen weiteren an den Pfosten setzte. Bynoe-Gittens verwandelte zudem den letzten Schuss für den BVB und krönte sich zum Matchwinner.

😎 Nach den zwei Toren im Spiel versenkt @jbgittens dazu auch noch den entscheidenden Elfmeter. Puls auf 1909. — Borussia Dortmund (@BVB) 1. März 2022

Die Mannschaft von Trainer Mike Tullberg trifft nun am 15. März im Viertelfinale der Youth League auf den Sieger der Partie Real Madrid gegen Atlético Madrid.

Die A-Junioren von Borussia Dortmund untermauern mit dem Sieg gegen Manchester United ihre eindrucksvolle Form. In der heimischen Bundesliga West gelangen dem BVB zuletzt neun Tore in zwei Spielen. Nach elf Spieltagen rangieren die Schwarz-Gelben unangefochten auf Platz eins. Zehn Partien konnte die Mannschaft bislang gewinnen - bei einem Torverhältnis von 39:6.

Angesichts der Überlegenheit im nationalen Wettbewerb fordert der BVB längst eine Reform, die Aufteilung auf drei Regional-Staffeln soll der Vergangenheit angehören. Der Reformplan des DFB, dass künftig nur noch die Nachwuchs-Leistungszentren der 36 Bundesliga-Klubs zunächst regional und in der Rückrunde bundesweit gegeneinander antreten, findet bislang jedoch vor allem im Amateurlager wenig Zustimmung, ließ der BVB zuletzt mitteilen.

In der Youth League ist der BVB die einzig verbliebene deutsche Mannschaft in dieser Spielzeit.