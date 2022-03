IMAGO/Fabio Sasso

Pressestimmen zu Italiens Aus in der WM-Qualifikation

Nach der blamablen 0:1-Niederlage im Qualifikations-Playoff gegen Nordmazedonien verpasst Italiens Fußball-Nationalmannschaft nach 2018 zum zweiten Mal in Folge die WM. Die Medien im Land des Europameisters rufen sogar die "Apokalypse" aus. Die Pressestimmen.

ITALIEN

Gazzetta dello Sport: "Auf Wiedersehen Welt, auf Wiedersehen Europäer, auf Wiedersehen alles. Das Abenteuer ist vorbei, Italien gibt es nicht mehr, Mancinis Spiel existiert nicht mehr. Wir verdienen es, bei der WM nicht dabei zu sein. Mazedonien spielt das Playoff mit Portugal. Wir sind zurück in der Apokalypse."

Corriere della Sera: "Ausgelöscht von einer Nation, Nordmazedonien, von der viele nicht wussten, dass sie existiert. Das ist eine Katastrophe, die alle betrifft: Athleten, Trainer, Mitarbeiter, Verband und die Fußballbewegung als Ganzes. Der italienische Fußball hat den niedrigsten Stand aller Zeiten erreicht. Schlimmer als die Niederlagen gegen Nordkorea 1966 und gegen Südkorea 2002. Schlimmer als die desaströsen Weltmeisterschaften in Südafrika und Brasilien."

Corriere dello Sport: "Unglaublich, schon wieder eine Katastrophe: Italien ist wieder aus der WM raus! Am 11. Juli feierten wir den unglaublichen EM-Titel auf den Straßen Italiens. Acht Monate später haben sich die magischen Nächte in einen Albtraum verwandelt. Eine unglaubliche Eliminierung, so unerwartet. Eine unwirkliche Stille hüllte Palermo ein, vor einem ungläubigen Publikum. Es sollte eine Partynacht werden, es wurde wie 2018."

Tuttosport: "Blauer Albtraum! Mancini-K.o. gegen Mazedonien und raus aus der WM."

La Reppublica: "Italien zum zweiten Mal in Folge aus der WM ausgeschieden: Eine schlimmere Enttäuschung als Schweden."

La Stampa: "Es ist Gewissheit. Es gibt eine Generation ohne WM. Kinder, die sie nie gesehen haben, Spieler, die sie nie erlebt haben, und es ist noch schlimmer als beim letzten Mal."

DEUTSCHLAND

Kicker: "Die nächste WM ohne Italien: Trajkovski schockt die Squadra Azzurra spät."

Bild: "Blamage für Italien. Europameister scheidet gegen Außenseiter aus."

Spiegel: "Sensation in Palermo: Europameister Italien hat sein Playoff-Halbfinale gegen Nordmazedonien verloren. Die Squadra Azzurra verpasst somit ihre zweite WM in Folge."

Spox: "Schock in der Nachspielzeit! Italien verpasst WM zum zweiten Mal in Folge."

Sport1: "Mega-Blamage: Europameister Italien verpasst WM!"

SPANIEN

Marca: "Italienische Tragödie, episches Nordmazedonien!"

AS: "Nordmazedonien kickt Italien! Der amtierende Europameister verpasst zum ersten Mal zwei Weltmeisterschaften in Folge."

Mundo Deportivo: "Italien, einmal mehr ohne WM!"

ENGLAND

Sun: "Azzurri Trajedy! Italien verpasst zweite WM in Folge. Mazedonien überrascht Europameister mit Traumtor in der Nachspielzeit."

Daily Mail: "Demütigung für Italien! Italiens WM-Albtraum."

Sky: "Italien verpasst Weltmeisterschaft nach überraschender Niederlage gegen Nordmazedonien."

SCHWEIZ

Blick: "Last-Minute-Schock für Europameister gegen Nordmazedonien: Italien ist raus und fährt nicht zur WM!"