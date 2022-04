Matthäus warnt FC Bayern wegen neuer Sané-Krise

IMAGO/M. Popow

Lothar Matthäus äußerte sich zum FC Bayern

Leroy Sané gehörte bis vor wenigen Wochen zu den überragenden Protagonisten beim FC Bayern. Sowohl in der Bundesliga als auch international lieferte der Flügelstürmer ab, zeigte unter Cheftrainer Julian Nagelsmann bisweilen Weltklasse-Leistungen. Zuletzt war davon aber nicht mehr viel zu sehen. Ein Formeinbruch, der für die Münchner zur absoluten Unzeit kommt.

Ausgerechnet vor dem bis dato wichtigsten Saisonspiel des FC Bayern am Dienstagabend (ab 21:00 Uhr) gegen den FC Villarreal in der Champions League verfiel der Nationalspieler zuletzt in alte Muster.

Beim mageren 1:0-Arbeitssieg des Rekordmeisters am letzten Samstag gegen den FC Augsburg wurde er nach 65 Minuten ausgewechselt, verschwand danach sichtbar frustriert direkt in den Katakomben.

"Er wirkt unglücklich, scheint nicht ganz bei der Sache zu sein, winkt ab", stellte auch der langjährige Bayern-Star und Rekordnationalspieler Lothar Matthäus in seiner "Sky"-Kolumne fest.

Der 61-Jährige betonte, wie wichtig ein Sané auf Top-Niveau für den FC Bayern sein wird, um die großen Ziele in der Champions League noch erreichen zu können: "Er ist so ein Ausnahme-Spieler, dass er in genau den Spielen, die jetzt anstehen, den Unterschied ausmacht."

Nach seinen herausragenden Performances rund um die Jahreswende sei laut Matthäus "jetzt wieder irgendetwas mit ihm passiert und seine Körpersprache erinnert an die zu Beginn der Saison."

Der 26-Jährige hat in den letzten neun Bundesliga-Partien nur noch ein Tor für die Münchner erzielt, war auch im Viertelfinal-Hinspiel in Villarreal in der letzten Woche weitestgehend abgemeldet. Matthäus appellierte noch einmal an die Einstellung des gebürtigen Esseners, sich schnell aus eigener Motivation wieder aus seinem Formtief zu befreien.

Matthäus: Nagelsmann vor dem wichtigsten Spiel seiner Karriere

"Leroy ist ein Künstler und die unterliegen Schwankungen. Basler war ähnlich. Manchmal ist er völlig abgetaucht und dann hat er wieder Spiele komplett alleine entschieden. Leroy muss zusehen, dass die Schwankungen nicht so oft vorkommen", so der Weltfußballer von 1990. Grundsätzlich betonte Matthäus, den Fußballer Sané "unglaublich zu mögen".

Unabhängig von dieser Personalie glaubt Matthäus noch daran, dass der FC Bayern die 0:1-Hypothek aus dem Hinspiel noch umbiegen wird: "Die Bayern werden die nächste Runde erreichen, weil sie in solchen Spielen ein ganz anderes Gesicht zeigen können. Aber die Leistung muss komplett anders aussehen als in Spanien oder gegen Augsburg. Es ist das wichtigste Spiel in der Karriere von Julian Nagelsmann."