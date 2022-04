Deutlicher Appell von Ukraine-Profi Zinchenko

IMAGO/Ryan Crockett/JMP/Shutterstock

Oleksandr Zinchenko spielt in der Premier League für Manchester City

Über sieben Wochen dauert der russische Angriffskrieg in der Ukraine schon an. Oleksandr Zinchenko von Manchester City versucht weiter auf die brutalen Geschehnisse in seinem Heimatland aufmerksam zu machen und wandte sich in einem Interview nun einmal mehr an die Weltöffentlichkeit.

Seit dem Beginn der russischen Invasion spricht der ukrainische Fußball-Profi Oleksandr Zinchenko offen über seine Gefühlslage. Im Interview mit dem "Guardian" erklärte der Linksverteidiger von Manchester City erneut, wie sehr ihm die Situation in seiner Heimat zu schaffen macht.

"Ich kann nicht außerhalb dieser Situation leben. Der Versuch, alles zu verfolgen, ist jetzt mein Leben. Jeden Tag greife ich als Erstes nach meinem Handy und habe es dann ständig in der Hand", sagte Zinchenko. Gleichzeitig kritisierte der 25-Jährige: "Es sind jetzt mehr als sieben Wochen vergangen, und man kann sehen, wie einige Leute beginnen, zu vergessen und sich an die Brutalität in meinem Land zu gewöhnen."

"Menschen verhungern, sterben, Leichen werden entdeckt, wie kann man sich da entspannen?", versuchte Zinchenko auf die andauernde Brutalität aufmerksam zu machen.

Gleichzeitig sendete der Ukrainer deutliche Worte in Richtung der russischen Soldaten: "Ich hasse die Menschen, die in unser Land eingedrungen sind, jeden Tag mehr und mehr und mehr. Ich werde nicht aufhören, darüber zu reden, denn die ganze Welt muss die Wahrheit erfahren."

Zinchenko von Ex-Kollegen enttäuscht

Von 2015 bis 2016 lief Zinchenko für den russischen Verein FK Ufa auf. Die Reaktion seiner ehemaligen Teamkollegen auf den Krieg sorgt beim ManCity-Profi für Unverständnis.

"Ich bin so enttäuscht. Die Leute, die ich kenne, riefen mich sofort nach der Invasion an und schrieben mir: 'Es tut mir so leid, Alex, aber wir können nichts tun.' Natürlich könnt ihr das. Wenn man schweigt, bedeutet das, dass man das unterstützt, was gerade in der Ukraine passiert, und ich kann nicht verstehen, warum sie das tun".

Zudem forderte Zinchenko die internationale Politik zu einem Stopp von russischem Gas und Öl auf: "Länder müssen aufhören, russisches Gas und Öl zu kaufen. Sie investieren dadurch in den Krieg und all die Gewalt". Es sei wichtig, Russland zu isolieren, so Zinchenko.