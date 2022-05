Ex-Frankfurter Rebic vor Bundesliga-Rückkehr?

IMAGO/fotoTRICARICO / ipa-agency.net

Ante Rebic spielte bis 2019 bei Eintracht Frankfurt

Zwischen 2016 und 2019 schnürte Ante Rebic erfolgreich die Fußballschuhe für Eintracht Frankfurt. Dann zog es den kroatischen Flügelstürmer zur AC Milan. In diesem Sommer könnte er sein Comeback in der Bundesliga geben.

100 Pflichtspiele mit 37 Torbeteiligungen, tolle Auftritte als "Büffelherde" mit seinen kongenialen Nebenleuten Sebastién Haller und Luka Jovic: Ante Rebic hat sich in seinen drei Jahren bei Eintracht Frankfurt durchaus einen kleinen Platz in den Geschichtsbüchern des Klubs gesichert.

Denkwürdig war auch sein Abgang von den Hessen im Sommer 2019. In einer Last-Minute-Aktion verlieh der damalige Sportchef Fredi Bobic den heute 28-Jährigen an die AC Milan und lotste im Gegenzug André Silva nach Frankfurt. Dieser schlug voll ein und wurde später fest verpflichtet. Auch Rebic blieb bei Milan und lieferte zumindest in seinen ersten beiden Spielzeiten stark ab.

2021/2022 jedoch folgte auch wegen mehrerer Verletzungen der Formknick. 24 Ligaspiele absolvierte Rebic für den frischgebackenen italienischen Meister, lediglich zwei Treffer und zwei Vorlagen gelangen ihm. Unter Trainer Stefano Pioli war Rebic überwiegend nur Teilzeitkraft.

Früher Eintracht Frankfurt, bald VfL Wolfsburg?

Obwohl sein Vertrag bei den Rossoneri noch bis 2025 läuft, könnte er den Klub schon in diesem Sommer verlassen - womöglich in Richtung Bundesliga. Das Portal "calciomercato.com" berichtet vom Interesse des VfL Wolfsburg an Rebic.

Trainer Niko Kovac, unter dem Rebic in Frankfurt arbeitete, soll ihn als Wunschspieler für den Neustart bei den Niedersachsen auserkoren haben.

Milan habe wegen Rebics Vertragssituation allerdings keine Eile in Sachen Zukunftsplanung, heißt es. Coach Pioli sei immer noch überzeugt von den Fähigkeiten des kroatischen Nationalspielers.

Für Juni plane Sportdirektor Paolo Maldini ein Treffen mit der Rebic-Seite, um die Zukunftsvorstellungen des Profis und mögliche Wechseloptionen abzufragen.