Real Madrid nimmt wohl Abstand von Gnabry-Verpflichtung

IMAGO/Revierfoto

FC Bayern: Gnabry wurde zuletzt mit Real Madrid in Verbindung gebracht

Beim Vertragsangebot des FC Bayern zögert er noch, von Real Madrid schwärmt er öffentlich: Die Zukunft von Serge Gnabry ist derzeit noch unklar. Doch die Königlichen nehmen wohl bereits Abstand von einer Verpflichtung.

In einem Doppelinterview im "GQ-Magazin" mit Ex-Kollege David Alaba hat sich Serge Gnabry vom FC Bayern München sehr interessiert über Real Madrid geäußert. Auf die Frage, wohin der jeweils andere bei einem Städtetausch als erstes hingehen würde, kündigte Alaba bereits lachend an, zu "100 Prozent" zu wissen, wohin es den deutschen Nationalspieler in Madrid ziehen würde.

Dieser gab dann auch eine ziemlich klare Antwort. "Ich würde auf direktem Wege ins Bernabeu fahren und mir alles genau anschauen", betonte Gnabry und erklärte seine Wahl: "Leider habe ich dort bisher noch nicht gespielt."

Zuletzt wurde der 26-Jährige, der sich mit dem FC Bayern bislang noch nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen konnte, immer wieder mit dem Champions-League-Sieger in Verbindung gebracht. Noch ist Gnabry bis 2023 an den Rekordmeister gebunden. Einen ablösefreien Abgang in der kommenden Saison will der FC Bayern verhindern.

FC Bayern: Korbt Real Madrid Gnabry?

Um ein vermeintliches Interesse der Königlichen an Gnabry müssen sich die Verantwortlichen rund um Sportvorstand Hasan Salihamidzic allerdings wohl keine Sorgen machen. Dies berichtet die spanische "Marca". So soll der deutsche Nationalspieler keine Rolle in den Planungen der Verantwortlichen der Madrilenen spielen. Es gebe kein Interesse und auch kein Angebot.

Vielmehr plane Real Madrid mit Marco Asensio und Rodrygo auf der rechten, offensiven Außenbahn, die als einzige Position für Gnabry in Madrid in Betracht gezogen werden könnte. Insbesondere dem 21-jährigen Brasilianer trauen die Madrilenen noch eine gute Entwicklung zu.

Gute Nachrichten für den FC Bayern, der Gnabry weiterhin von einem Verbleib überzeugen will.