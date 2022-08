Laporta betont: de Jong will bei Barca bleiben

IMAGO/Ricardo Larreina

Frenkie de Jong ist wohl doch nicht wechselwillig

Der niederländische Fußball-Nationalspieler Frenkie de Jong will nach Aussagen des Klub-Präsidenten Joan Laporta beim FC Barcelona bleiben.

"Er hat Angebote, aber wir wollen, dass er bleibt, und er will auch bleiben", sagte Laporta der spanischen Sportzeitung "Mundo Deportivo". De Jong war zuletzt immer wieder mit einem Wechsel in die englische Premier League in Verbindung gebracht worden.

Manchester United und Barcelona hatten sich im Juli bereits auf eine Ablöse von insgesamt rund 85 Millionen Euro geeinigt, der Wechsel ist jedoch aufgrund fehlender Zustimmung des Spielers bislang nicht zustande gekommen. Berichten zufolge ist auch der FC Chelsea um Teammanager Thomas Tuchel an de Jong interessiert.

Barcelona fordert laut Medienberichten, dass der 25-Jährige angesichts der finanziellen Probleme des Klubs auf Teile seines Gehalts verzichtet. De Jong soll bei den Katalanen in der kommenden Saison regulär rund zehn Millionen Euro verdienen.

Der Niederländer wurde am Sonntag beim 6:0 im Testspiel gegen Los Pumas aus Mexiko zur Halbzeit eingewechselt und erzielte kurz vor Schluss den Endstand (84.).