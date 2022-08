Klopp staunt über Barca: "Ich verstehe es nicht"

IMAGO/Ian Stephen

Auch Jürgen Klopp wundert sich über den FC Barcelona

Obwohl der FC Barcelona bis über beide Ohren verschuldet ist, schlugen die Katalanen auf dem Transfermarkt in diesem Sommer richtig zu. Der FC Bayern wunderte sich in Person von Trainer Julian Nagelsmann schon vor einigen Wochen über die Praktiken der Katalanen. Ihm zur Seite springt nun auch Ex-BVB-Trainer Jürgen Klopp. Auch der aktuelle Coach der FC Liverpool kann nicht nachvollziehen, wie Barca vorgeht.

Über 150 Millionen Euro investierte der FC Barcelona in den vergangenen Wochen in Robert Lewandowski, Raphina und Jules Koundé. Dazu verpflichteten die Katalanen auch noch Franck Kessie und Andreas Christensen. Dieses Duo wechselte zwar ablösefrei ins Camp Nou, wird wie die anderen Neuzugänge aber ebenfalls ein fürstliches Gehalt beziehen. Die Frage, wie Barca das alles finanzieren will, stellen sich nicht nur viele Fans.

Auch Jürgen Klopp wundert sich, was genau in Barcelona vor sich geht. Auf die Frage, ob das Handeln der Barca-Bosse nachvollziehen kann, sagte er dem "kicker": "Nein. Aus verschiedenen Gründen nicht."

Zunächst einmal sei er kein Finanzfachmann, betonte der ehemalige BVB-Trainer. Der zweite Grund: "Wenn man mir sagt, ich habe kein Geld, dann gebe ich nichts mehr aus."

Auch seine Kreditkarte sei vor langer Zeit schon mal zerschnitten worden, bemerkte Klopp. Daher beobachte er das Geschehen in Barcelona wie ein Fußballfan und müsse sagen: "Ich verstehe es nicht."

Klopp: BVB als warnendes Beispiel für Barca

Er hoffe, dass der FC Barcelona "es hinkriegt", weil er den Klub in den letzten Jahrzehnten, in denen er den Fußball verfolgte, "einfach überragend" fand.

Doch, so warnte Klopp die Katalanen: "Der einzige Verein, den ich kenne, der mal das Stadion und andere Rechte im Voraus verkauft hat, war Borussia Dortmund. Da musste Aki Watzke in letzter Sekunde kommen und das Ganze retten. Und ich weiß nicht, ob es in Barcelona einen Aki Watzke gibt."