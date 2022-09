Ex-BVB-Star wegen Steuerhinterziehung verurteilt

imago sportfotodienst

Ex-BVB-Stürmer Ciro Immobile (r.) wurden wegen Steuerhinterziehung verurteilt

Der frühere BVB-Profi Ciro Immobile ist in seiner italienischen Heimat offenbar wegen Steuerhinterziehung verurteilt worden. Es geht um Beraterzahlungen bei einem Transfer des Rekord-Torjägers von Lazio Rom.

Das berichten mehrere italienische Medien übereinstimmend. Im Fokus der Ermittlungen stand demnach Immobiles Wechsel 2012 von Juventus Turin zum FC Genua.

Dabei fungierte Alessandro Moggi, Sohn von Luciano Moggi, dem skandalumwitterten Ex-Manager von Juventus, sowohl als Verhandlungsführer für Genua, als auch als Berater für Immobile.

Dementsprechend hätte der spätere BVB-Profi ihm ein Honorar zahlen und in diesem Zusammenhang nach italienischem Recht auch eine Steuer entrichten müssen. Das sei nicht passiert, heißt es in der Urteilsbegründung.

Verdächte Zahlungen nachgewiesen

Immobile und seine Anwälte widersprachen dem Vorwurf der Steuerbehörde. Er habe zum damaligen Zeitpunkt dem Berater Marco Sommella ein Exklusivrecht zur Vertretung seiner Interessen gegeben.

Die Behörden konnten aber direkte Beziehungen zwischen Sommella und Moggi nachweisen. Es existierten Zahlungen, die den Verwendungszweck "Honorar von Immobile" tragen, heißt es. Dieser Umstand führte letztlich zur Verurteilung des Angreifers.

Erfolgloses Gastspiel beim BVB

Zwei Jahre nach dem nun beanstandeten Wechsel nach Genua, Immobile spielte inzwischen beim FC Turin, sicherte sich der BVB für satte 18,5 Millionen Euro seine Dienste.

In Deutschland konnte er jedoch die an ihn gestellten Erwartungen nie erfüllen. Nur zehn Treffer in 34 Pflichtspieleinsätzen für den BVB gelangen Immobile.

Über den FC Sevilla zog es ihn weiter zu Lazio Rom. Dort avancierte Immobile zu einem der besten Goalgetter der Serie A und schaffte auch den internationalen Durchbruch. Auf dem Weg zum EM-Titel 2021 erzielte er zwei Treffer für die Squadra Azzurra.