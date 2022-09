Fremdgeh-Drama um Italien-Ikone Francesco Totti

IMAGO/Roma / ipa-agency.net

Francesco Totti und seine Noch-Ehefrau Ilary Blasi

Der ehemalige italienische Fußball-Profi Francesco Totti hat Vorwürfe dementiert, er habe seine Noch-Ehefrau Ilary Blasi mehrfach betrogen und damit die Trennung der beiden herbeigeführt.

"Ich war nicht der erste, der fremdgegangen ist. Eigentlich wollte ich dazu nichts sagen und habe das bisher auch nicht getan. Aber es war so viel Schwachsinn zu lesen, so viele Falschmeldungen. Einige haben dazu geführt, dass meine Kinder leiden", sagte Totti im Interview mit dem "Corriere della Sera".

Das Paar hatte Mitte Juli seine Trennung nach über 20 Jahren Beziehung bekanntgegeben. Diese sei "unausweichlich", teilte Totti damals in einem Statement mit. Der 45 Jahre alte Ex-Fußballer und das Modell galten als die Beckhams Italiens.

In dem Interview erhob Totti schwere Vorwürfe gegen Blasi. "Im September 2021 erreichten mich Gerüchte, Ilary habe einen anderen, sogar mehr als einen. Das schien mir unmöglich zu sein."

"Es war ein Schock"

Er habe dann aber erstmals in 20 Jahren das Handy seiner Frau durchsucht. "Und dort fand ich Nachrichten einer dritten Person, die zwischen ihr und dem anderen Mann vermittelt hat."

Blasi haben diesen und andere Männer "etwas zu nah getroffen", schilderte Totti. "Es war ein Schock."

Wegen dieser Erkenntnis sei er in eine Depression gefallen, so der langjährige Kapitän der AS Roma. "Ich konnte nicht mehr schlafen, habe gelitten wie ein Hund. Ich habe so getan, als wäre nichts, aber ich war nicht mehr ich selbst."

Schwieriges Karriereende für Francesco Totti

Schon zuvor rund um sein Karriereende im Jahr 2017 habe ihn Blasi im Stich gelassen, sagte Totti. "Aufhören ist nicht einfach, es ist ein bisschen wie Sterben. Ilary konnte diesen Schmerz nicht nachvollziehen."

Auch nach dem Corona-Tod seines Vaters im Oktober 2020 sei Blasi nicht für ihn dagewesen, genauso wenig, wie in "schrecklichen Zeit", als ihn das Virus im Anschluss selbst erwischte. "Meine Ehefrau war nicht da, als sich sie am meisten brauchte", so Totti.

Blasi schweigt bislang öffentlich zu den Vorwürfen. Die Scheidung der beiden wird laut italienischen Medien demnächst vor Gericht verhandelt.