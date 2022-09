Haaland ballert sich zum nächsten Sensations-Rekord

IMAGO/David Blunsden

Erling Haaland traf auch bei den Wolverhampton Wanderers

Nach gerade einmal 16 Minuten war es in der Partie Wolverhampton Wanderers gegen Manchester City schon wieder so weit: Erling Haaland traf für seine Farben, dieses Mal sogar mit seinem schwächeren rechten Fuß. Es bedeutete bereits das 2:0 für die Cityzens in Wolverhampton, nachdem Jack Grealish schon in der ersten Minute zur Führung genetzt hatte. Mit seinem Tor am Samstagnachmittag stellte Ex-BVB-Star Haaland den nächsten sagenhaften Rekord auf.

Der stramme Rechtsschuss bedeutete nicht nur das elfte Saisontor des norwegischen Topstürmers im gerade einmal siebten Premier-League-Spiel.

Haaland traf in Wolverhampton bereits zum vierten Mal hintereinander auf einem fremden Platz im englischen Fußball-Oberhaus. Niemandem zuvor war es in der Geschichte der Premier League gelungen, in seinen ersten vier Auswärtsspielen jeweils zu treffen.

Der 22-Jährige stellte damit eine erneute Bestmarke auf, nachdem er schon in den Wochen zuvor mit seinen Rekorden für Staunen und Begeisterung auf der Insel gesorgt hatte. Bei den letzten Heimspielen gegen Crystal Palace (4:2) und Nottingham Forrest (6:0) hatte Haaland sogar zwei Dreierpacks in Serie geschnürt.

Manchester City will mit Haaland endlich die Champions League gewinnen

Nicht nur in der englischen Meisterschaft, auch international lehrt "der Dämon", wie Haaland von der englischen Presse längst getauft wurde, seine Gegner das Fürchten. Selbst vor seinem vorherigen Arbeitgeber Borussia Dortmund machte die Tormaschine Halt, traf am Mittwochabend beim 2:1-Heimsieg der Skyblues kurz vor Schluss artistisch zum Sieg für seinen neuen Klub.

Insgesamt traf Haaland bereits überragende 14 Mal in zehn Spielen für ManCity. Mit der Hilfe des neuen Top-Torjägers soll in dieser Saison neben der Verteidigung der englischen Meisterschaft endlich auch in der Champions League nach dem Titel gegriffen werden.