Gündogan lobt Haalands Charakter: "Sehr bodenständig"

IMAGO/MI News

Gündogan spricht in höchsten Tönen vom Ex-BVB-Star Haaland

Fußball-Nationalspieler Ilkay Gündogan schwärmt von seinem neuen Teamkollegen Erling Haaland.

Der Norweger habe "eine unglaubliche Qualität. Die Wucht da vorn, diese Dynamik - das ist einzigartig", sagte der Kapitän des englischen Meisters Manchester City der Welt am Sonntag. Er habe Haaland bereits in Dortmund verfolgt, "deshalb wusste ich, was wir sportlich mit ihm bekommen".

Überrascht habe ihn jedoch, "was für einen tollen Charakter Erling noch dazu hat", sagte Gündogan (31): "Er ist sehr bodenständig, fleißig und arbeitet hart, zudem hat man bei ihm immer das Gefühl, dass er noch besser werden will." Haaland sei "ein Phänomen. Sein Ehrgeiz ist beeindruckend, er macht alles, um Tore zu erzielen".

Für City sind es bereits elf in der Premier League in nur sieben Spielen. Haaland (22) kommt damit auf 100 Tore in den 99 Pflichtspielen, die er seit seinem Wechsel im Januar 2020 von RB Salzburg für Borussia Dortmund bzw. ManCity erzielt hat. Derzeit liegt der Klub von Trainer Pep Guardiola einen Punkt hinter dem FC Arsenal auf Platz zwei.

"Ich bin zufrieden", sagte Gündogan: "Unser Ziel war es, von Anfang an durchzustarten, denn durch die WM im Winter wird es eine Saison, die quasi zwei Hälften hat. Niemand weiß, welche Auswirkungen die WM-Pause haben wird."