Enthüllt! So viel schuldet der FC Barcelona der Konkurrenz

IMAGO/Gerard Franco

Für Ferran Torres (Mitte) muss der FC Barcelona noch 52 Millionen Euro berappen

Dass der FC Barcelona tief in den roten Zahlen steckt, ist bekannt. Der Wirtschaftsbericht auf der bevorstehenden Mitgliederversammlung enthüllt, wie viel Schulden die Katalanen bei der Konkurrenz haben.

Laut der spanischen Sportzeitung "AS" wird der Finanzbericht des fünffachen Champions-League-Siegers auf der Mitgliederversammlung am 9. Oktober einige pikante Details über die Schuldenlage des Vereins ans Tageslicht bringen.

Die "AS" veröffentlichte vorab einige Zahlen, die sich auf Barcelonas Neuverpflichtungen in den vergangenen Spielzeiten beziehen. Aus diesen geht vor: Die Katalanen schulden der Konkurrenz noch 144 Millionen Euro.

Da der FC Barcelona aber selbst noch auf Ablösesummen über 16 Millionen Euro für Spielerverkäufe wartet, beziffert die Sportzeitung die Gesamtsumme auf 128 Millionen Euro.

Größter Kostenpunkt ist der "AS" zufolge der Transfer von Ferrán Torres von Manchester City zum FC Barcelona im vergangenen Winter. Von den 55 Millionen Euro, die sich die Blaugrana den spanischen Jung-Nationalspieler kosten ließen, sind erst drei Millionen Euro auf dem Konto der Citizens angekommen.

Coutinho und Pjanic sind schon lange weg, aber noch nicht abbezahlt

Die noch offene Summe von 52 Millionen Euro könnte sich erhöhen, sofern vereinbarte Bonuszahlungen für Torres fällig werden.

Ajax Amsterdam schuldet der FC Barcelona noch insgesamt 46 Millionen Euro. 36 Millionen Euro fehlen bei Frenkie de Jong, zehn Millionen Euro stehen noch für Sergiño Dest aus. Kurios: Beide Spieler wollte der Tabellenzweite der Primera Division in diesem Sommer abgeben. Letztlich ging nur Dest auf Leihbasis zum italienischen Meister AC Mailand.

In der Serie A wartet Rekordmeister Juventus Turin noch auf 36 Millionen Euro für Miralem Pjanic. Der Bosnier, der nur ein Jahr später an Besiktas verliehen wurde und heute in den Vereinigten Arabischen Emiraten spielt, wechselte im Sommer 2020 im Tausch mit Arthur nach Barcelona.

Für den im Januar 2018 vom FC Liverpool verpflichteten Philippe Coutinho schuldet der FC Barcelona den Engländern noch 14 Millionen Euro. Der Brasilianer, der in der Saison 2019/20 zum FC Bayern verliehen wurde und mit den Münchnern die Champions League gewann, ist seit Sommer fest bei Aston Villa unter Vertrag. Der Klub aus Birmingham schuldet wiederum Barcelona noch die Hälfte der 20 Millionen Euro Ablöse.

Für Francisco Trincao, der im Sommer 2021 auf Leihbasis zu den Wolverhampton Wanderers wechselte, erwartet Barcelona noch knapp sechs Millionen Euro.