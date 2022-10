Aufstand bei Barca! Sextett fordert Xavi-Rauswurf

IMAGO

Xavi soll den Unmut einiger Spieler des FC Barcelona auf sich gezogen haben

Obwohl nach neun Liga-Spielen gerade einmal eine Niederlage zu Buche steht, herrscht beim FC Barcelona alles andere als heile Welt. Die schwache Performance der Katalanen in der Champions League (1 Sieg aus 4 Spielen) sowie die 1:3-Pleite in der letzten Partie der Primera División gegen Real Madrid lassen dunkle Wolken über dem Vereinsheim schweben. Vor allem Coach Xavi rückt immer mehr in den Fokus der Kritik.

Immer mehr Spieler des FC Barcelona sollen der Ansicht sein, dass Xavi schlicht nicht der richtige Mann für den Job an der Seitenlinie des Top-Klubs ist. Das berichtet "El Nacional". Vor allem Xavis mangelnde Erfahrung bei einem Top-Klub soll angeprangert werden.

Das Portal nennt sogar ganz konkret die Namen von sechs Akteuren, die wenig Gefallen am ehemaligen Mittelfeldregisseur finden. Wenig überraschend handelt es sich bei besagtem Sextett großteils um Kicker, die unter Xavi nicht wirklich die erste Geige spielen. Jordi Alba, Gerard Piqué, Memphis Depay, Sergino Dest, Samuel Umtiti und Frenkie de Jong sollen zu den Hauptkritikern des Coaches zählen.

Auch ein Vielspieler soll sich unter den Kritikern befinden

Die ehemaligen Platzhirsche Piqué und Jordi Alba kommen unter Xavi kaum zum Zug, sollen dem Bericht zufolge aber weiterhin eine gewichtige Rolle in der Kabine spielen. Dort dürfte sich der Einfluss der derzeit verliehenen Samuel Umtiti (US Lecce) und Sergino Dest (AC Mailand) eher in Grenzen halten. Mit Depay und de Jong sind allerdings zwei weitere Kritiker noch vor Ort.

Auffallend: de Jong gehört unter Xavi durchaus zu den Vielspielern, der Niederländer dürfte sich allerdings verstimmt zeigen, da ihn Barca im Sommer zum Abschied gedrängt haben soll.

Mit ihrer Meinung stehen besagte Spieler wohl nicht ganz alleine da. Rund um das ernüchternde Spiel gegen Real Madrid schoss auf Twitter der Hashtag #xaviout in die Höhe.