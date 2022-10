Atlético feiert Sieg vor Duell mit Bayer

Drei Tage vor dem Champions-League-Heimspiel gegen Bayer Leverkusen hat Atlético Madrid in der spanischen Liga einen Sieg eingefahren.

Zwei Tore des französischen Fußball-Nationalspielers Antoine Griezmann (54. und 71. Minute) reichten am Sonntag zu einem 2:1 (0:0) bei Real Betis Sevilla.

Hinter Tabellenführer Real Madrid und dem FC Barcelona ist Atlético mit nun 23 Punkten aus elf Ligaspielen Dritter. Am Mittwoch (21:00 Uhr) tritt Leverkusen zum Gruppenspiel der Königsklasse in Madrid an. Für beide Klubs geht es noch um das Weiterkommen.