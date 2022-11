Wähle deine DFB-Wunschelf für das Spanien-Spiel!

IMAGO/Laci Perenyi

Wie sieht die deutsche Startelf für das Spiel gegen Spanien bei der Fußball-WM 2022 in Katar aus?

Bundestrainer Hansi Flick stehen vor dem wohl vorentscheidenden Gruppenspiel gegen Spanien (Sonntag, 20:00 Uhr) alle 26 Nominierten zur Verfügung. Stimme jetzt im großen sport.de-Voting ab: Wer gehört in die Startelf? Wer muss auf die Bank?

Um die 1:2-Auftaktpleite gegen Japan vergessen zu machen und sich Chancen auf das Achtelfinale zu erhalten, muss die deutsche Nationalmannschaft das zweite WM-Gruppenspiel gegen Spanien beinahe zwingend gewinnen.

Auch der zuletzt angeschlagene Leroy Sané steht der DFB-Elf voraussichtlich wieder zur Verfügung. Flick hat also vor dem Spiel im Al Bayt Stadium personell die Qual der Wahl.

Vor dem WM-Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen den Weltmeister von 2010 wollen wir wissen: Welche elf Nationalspieler würdest du gerne in der Startformation sehen? Wer gehört dagegen auf die Bank?

sport.de veröffentlicht anschließend die Umfrage-Ergebnisse und kürt die DFB-Wunschelf der Fans.

"Wir haben keinen Schuss mehr frei. Den Fehlschuss hatten wir jetzt gegen Japan", sagte Bundestrainer Hansi Flick nach der Blamage zum Auftakt in die Fußball-WM in Katar.

BVB-Duo weiterhin in der Abwehr, Goretzka neben Kimmich?

Es war ein regelrechter Offenbarungseid, den die deutsche Nationalmannschaft am vergangenen Mittwoch gegen effiziente Japaner ablegte. Offensiv zu harmlos und ohne die nötigen Qualitäten im Torabschluss, defensiv löchrig und nicht WM-tauglich.

Es dürfte in der DFB-Startelf beim zweiten Gruppenspiel zu einigen Veränderungen kommen. Insbesondere die Leistung der beiden BVB-Stars Nico Schlotterbeck und Niklas Süle, die an beiden Gegentoren beteiligt waren, standen nach dem Auftaktspiel in der Kritik.

Kein Spiel der FIFA-WM 2022 verpassen? Dieser TV-Sender überträgt alle 64 Partien live (Anzeige)

Aber auch die Besetzung der Sechser-Position wird heftig diskutiert. Wer spielt neben Joshua Kimmich vom FC Bayern? Startet wieder Ilkay Gündogan oder bekommt Leon Goretzka seinen ersten Startelfeinsatz bei dieser WM?

Und auch die Position des Mittelstürmers dürfte gegen Spanien neu besetzt werden. Kai Havertz empfahl sich nicht für einen erneuten Startplatz. Durch die Rückkehr von Leroy Sané, könnte Thomas Müller in die Sturmspitze rücken.