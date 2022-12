IMAGO/Moritz Mueller

Lionel Messi will ins WM-Finale

Niederlande gegen Argentinien lautet das zweite Viertelfinal-Spiel bei der laufenden Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Es ist das direkte Duell zweier Mitfavoriten, von denen am Ende nur einer in die Runde der letzten Vier einziehen kann. Wo wird Niederlande vs. Argentinien live im TV und Stream übertragen?

Es ist die große Wiederauflage des Halbfinals der WM 2014 in Brasilien. Damals setzte sich vor acht Jahren die Albiceleste denkbar knapp im Elfmeterschießen gegen Oranje durch, um dann bekanntermaßen später mit 0:1 n.V. gegen Deutschland im Endspiel zu verlieren.

Jetzt wollen sich die Holländer, die damals wie heute von Bondscoach Louis van Gaal trainiert werden, dafür revanchieren und träumen weiterhin vom ersten WM-Titel ihrer Geschichte.

Von seinem ersten Triumph bei einer Weltmeisterschaft träumt auch Superstar Lionel Messi. Bei seinem vielleicht letzten Anlauf will der 35-Jährige endlich den Goldenen Pokal gewinnen, dem er 2014 schon einmal so nahe war. Messi hat sich im bisherigen Turnierverlauf schon dreimal in die Torschützenliste eintragen können und präsentierte sich dabei in starker Verfassung.

Wo gibt es das spannungsgeladene Viertelfinale zwischen Niederlande und Argentinien und Fernsehen und Stream zu sehen?

Hier läuft Niederlande vs. Argentinien live im TV und Stream