Experten schlagen wegen Haaland Alarm

IMAGO/John Walton

Erling Haaland wechselte vom BVB zu Manchester City

Manchester City läuft in der Premier League weiterhin dem FC Arsenal hinterher. Am Sonntag musste das Team von Cheftrainer Pep Guardiola einen weiteren Rückschlag hinnehmen. Ex-BVB-Star Erling Haaland blieb im Spitzenspiel gegen Tottenham Hotspur ohne Treffer. Erste Experten schlagen bereits Alarm.

Mit 31 Toren in seinen ersten 27 Pflichtspielen für Manchester City kann Haaland in England eine beeindruckende Bilanz vorweisen. Doch trotz der 25 Treffer des Norwegers in der Premier League rangieren die Sky Blues fünf Punkte hinter Spitzenreiter Arsenal - bei einem absolvierten Spiel mehr.

Am Wochenende bot sich für Manchester City die Gelegenheit, den Rückstand auf die Gunners zu verkürzen. Doch während Arsenal bei Abstiegskandidat Everton patzte (0:1), verlor ManCity das Spitzenspiel gegen Tottenham Hotspur (0:1).

Haaland blieb im Duell mit den Nordlondonern blass, was prompt für deutliche Reaktionen sorgte. "Ich glaube, wir haben erst 60 Prozent von Haaland gesehen. Er kommt aus einer Liga, in der gekontert wird, und man konnte sehen, welch extreme Geschwindigkeit er hat", analysierte Liverpool-Legende Jamie Carragher bei "Sky Sports". Damit spielte der TV-Experte auf Haalands Zeit bei Borussia Dortmund in der Bundesliga an.

"Wir bekommen nicht alles von Haaland zu sehen"

Nach seinem Abschied vom BVB habe der Angreifer "vielleicht den falschen Verein gewählt, um das Beste aus sich herauszuholen", legte Carragher den Finger in die Wunde: "Wir bekommen nicht alles von Haaland zu sehen."

"Es ist unglaublich, wie viele Läufe er macht, die nicht beachtet werden", kritisierte Gary Neville bei "Sky Sports" die Teamkollegen des 22-Jährigen. Der ehemalige ManCity-Profi Micah Richards forderte: "City muss den Ball schneller passen".

Durch die jüngste Niederlage muss Manchester City in der Premier League auf weitere Patzer des FC Arsenal hoffen - und diese dann auch konsequent ausnutzen.