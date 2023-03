"Er muss gehen": Mbappé zu Wechsel aufgefordert

IMAGO/Dan Weir

Kylian Mbappé ist mit PSG am FC Bayern gescheitert

Kylian Mbappé ist mit Paris Saint-Germain im Achtelfinale der Champions League am FC Bayern gescheitert. Die Zukunft des Superstars beim französischen Serienmeister ist ungewiss. Liverpool-Legende Jamie Carragher hat dem Torjäger nun einen Wechsel zu Real Madrid ans Herz gelegt.

"Er muss gehen", sagte der 45-Jährige nach dem Rückspiel zwischen dem FC Bayern und PSG (2:0) bei "CBS" über Mbappé.

"Ich glaube wirklich, dass er gehen muss. Sie sind weit davon entfernt, die Champions League zu gewinnen", legte Carragher nach: "Ich glaube nicht, dass es nächste Saison besser wird, wenn dieser Kader bleibt, und je schneller er bei Real Madrid ist, desto besser."

Der ehemalige Innenverteidiger des FC Liverpool legte den Finger in die PSG-Wunde. "Fünfmal im Achtelfinale auszuscheiden, ist ein Witz. In einer idealen Welt wünscht man sich viel Geld und Kompetenz auf dem Transfermarkt, aber die haben sie einfach nicht", so der Engländer.

Zukunft bei PSG? Mbappé bleibt vage

Mbappé gilt seit geraumer Zeit als Wunschspieler von Real Madrid. Allerdings besitzt der 24-Jährige bei PSG noch einen Vertrag bis 2025. Nach dem Achtelfinal-Aus gegen den FC Bayern ließ der Franzose seine sportliche Zukunft in Paris offen.

"Da bin ich entspannt. Für mich zählt in dieser Saison nur noch die Meisterschaft. Dann werden wir sehen", blieb Mbappé am Mittwochabend in München vage.

PSG steht Umbruch ins Haus

PSG habe "gegen eine großartige Mannschaft verloren, die den Wettbewerb gewinnen kann", meinte er. "Wir werden uns hinterfragen und dann in den Alltag zurückkehren. Wir müssen nach vorne schauen", so Mbappé.

Paris Saint-Germain steht im anstehenden Sommer ein Umbruch ins Haus. Schließlich laufen die Verträge von Superstar Lionel Messi sowie von Abwehrmann Sergio Ramos am Ende der Saison aus. Zudem gibt es immer wieder Wechsel-Gerüchte rund um Neymar.