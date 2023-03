Manchester-City-Talent zieht mit Vater und Opa gleich

IMAGO/Speed Media/Icon Sportswire

Manchester-City-Talent Alex Robertson feiert sein Debüt mit Vater und Großvater

Wie der Vater und der Großvater, so der Sohn: Alex Robertson vom englischen Fußball-Meister Manchester City hat die "Familien-Tradition" fortgeführt und sein Debüt in der australischen Nationalmannschaft gegeben.

Der 19-Jährige wurde beim 3:1-Sieg im Länderspiel gegen Ecuador in der Schlussphase eingewechselt und lief damit nach seinem Vater und Großvater bereits in dritter Generation für die Socceroos auf.

Robertson, der noch auf seinen ersten Einsatz in der Mannschaft von Teammanager Pep Guardiola in der Premier League wartet, spielte in der Jugend für England. Sein Vater Mark hatte 2001 für Australien gespielt, sein Großvater war 1984 für die Nation aufgelaufen. Beide waren in Sydney unter den Zuschauern.

"Robertson hat Biss und das lieben wir, das ist es, worum es uns geht", sagte Verteidiger Harry Souttar über seinen Teamkollegen. Mit jungen Spielern wie Robertson und Aiden O'Neill von Melbourne City, der ebenfalls sein Debüt gab, sei "die Zukunft rosig für uns".