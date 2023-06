PSG verabschiedet "den besten Spieler der Geschichte"

IMAGO/ Matthieu Mirville

Lionel Messi verlässt PSG

Zwei Jahre nach seinem tränenreichen Abschied vom FC Barcelona und dem Wechsel zum französischen Starensemble Paris Saint-Germain befindet sich Lionel Messi wieder auf dem Markt. Nachdem der Argentinier selbst und PSG-Coach Christophe Galtier den Abschied schon bestätigt hatten, folgte am Samstagabend die offizielle Bekanntgabe des Klubs.

"Nach zwei Spielzeiten in der Hauptstadt wird das Abenteuer zwischen Leo Messi und Paris Saint-Germain am Ende der Saison 2022/23 enden. Der Klub bedankt sich herzlich bei dem siebenfachen Gewinner des Ballon d'Or", heißt es in einer Meldung, die PSG am am Samstag verbreitete. Man sei stolz darauf, "den besten Spieler der Geschichte" unter Vertrag gehabt zu haben.

"Ich möchte Leo Messi für seine zwei Spielzeiten in Paris danken", kommentiert Klub-Präsident Nasser Al Khelaifi den Abschied des 35-Jährigen. "Einen siebenfachen Gewinner des Ballon d'Or in Rot und Blau und im Parc des Princes zu sehen, zwei französische Meisterschaften in Folge zu gewinnen und unsere jungen Spieler zu inspirieren, war eine Freude. Sein Beitrag zu Paris Saint-Germain und der Ligue 1 sollte nicht unterschätzt werden und wir wünschen Leo und seiner Familie alles Gute für die Zukunft."

Auch Messi kommt in der Meldung zu Wort: "Danke an den Verein, die Stadt Paris und ihre Bewohner für diese zwei Jahre. Ich wünsche ihnen alles Gute für die Zukunft", so der Weltmeister von 2022.

Dass Messi die Ligue 1 verlässt, war seit wenigen Tagen ohnehin bekannt, wohin sein Weg führt, ist nach wie vor offen.

Eine Rückkehr zum FC Barcelona steht ebenso im Raum wie ein millionenschwerer Wechsel nach Saudi-Arabien. Der spanischen "Sport" zufolge soll der Klub die Präsentation des Superstars bereits für Dienstag geplant haben, die endgültige Zusage aber noch ausstehen. Um Messi von der ganz großen Fußball-Bühne wegzulocken, soll Al-Hilal "La Pulga" unfassbare 400 Millionen Euro pro Saison bieten.

Anfang des Jahres wechselte bereits Messis langjähriger Kontrahent Cristiano Ronaldo nach Saudi-Arabien. Der Portugiese steht bei Al-Nassr unter Vertrag.