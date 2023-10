BVB-Flop Reinier schon wieder auf dem Abstellgleis

IMAGO/Pressinphoto/Shutterstock

Ex-BVB-Profi Reinier kommt auch in Italien nicht in Schwung

Nächste Leihstation, nächste Enttäuschung: Das einst so hoch gehandelte brasilianische Talent Reinier kommt auch bei seinem neuen Klub in Italien nicht in Tritt. Der ehemalige BVB-Profi steht rund vier Wochen nach seinem Wechsel von Real Madrid zu Serie-A-Aufsteiger Frosinone Calcio erneut auf dem Abstellgleis.

Die Hoffnung auf eine Art Erlösung war groß, als sich Reinier am letzten Tag der Sommer-Transferperiode dem italienischen Aufsteiger Frosinone Calcio anschloss. Dort, wo verstärkt auf junge talentierte Spieler gesetzt wird, sollte die Karriere der Brasilianers eigentlich wieder Fahrt aufnehmen. Doch nach vier Wochen steht der 21-Jährige schon wieder auf dem Abstellgleis.

Vier Pflichtspiele bestritt Frosinone seit Reiniers Ankunft. Vier Mal stand die Real-Leihgabe auch im Kader. Doch kein einziges Mal wurde er von Trainer Eusebio Di Francesco eingewechselt. Dabei ist die Offensive des Aufsteigers durchaus ausbaufähig. In den vergangenen drei Spielen erzielte das Team gerade einmal zwei Tore.

Ex-BVB-Profi nicht in Form

Di Francesco deutete an, dass Reiniers körperlicher Zustand (noch) nicht seinen Erwartungen entspricht. Dieser verbessere sich zwar, "aber ich habe viele Optionen und jeder der Jungs stellt mich vor Schwierigkeiten, wenn es darum geht, die erste Elf aufzustellen", rechtfertigte der Coach die Nicht-Berücksichtigung des Neuzugangs, der in diesen Tagen alles andere als austrainiert wirkt.

Der Körper stand Reinier in seiner bisherigen Karriere regelmäßig im Weg. Allein in der Saison 2022/23 sammelte der Brasilianer über 100 Ausfalltage. In seinen beiden Jahren beim BVB fiel er ebenfalls mehrfach aus. Dazu ließ der offensive Mittelfeldspieler aber auch zu selten sein Potenzial erkennen. So groß die Vorschusslorbeeren bei seinem Wechsel zu Real Madrid im Januar 2020 auch waren, so selten gelang es ihm, diese auch zu rechtfertigen.

Weder beim BVB noch bei seiner nächsten Leihstation in Girona konnte sich der Brasilianer nachhaltig empfehlen. Im Sommer suchte Real Madrid dann lange nach einem Abnehmer. Erst am letzten Tag der Transferperiode fanden die Königlichen diesen. Die Hoffnung, Reinier könnte seiner Karriere bei Frosinone wieder neuen Schwung verleihen, erfüllte sich bislang aber zumindest nicht.