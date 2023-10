Inter-Fans bereiten Lukaku-Protest vor

IMAGO/Giuseppe Maffia

Romelu Lukaku spielt inzwischen für die AS Rom

Star-Angreifer Romelu Lukaku muss sich bei seiner Rückkehr zu Inter Mailand auf ohrenbetäubenden Lärm gefasst machen.

Die Inter-Ultra-Gruppe "Curva Nord" will 50.000 Trillerpfeifen verteilen, wenn Lukaku am 29. Oktober mit der AS Rom im Giuseppe-Meazza-Stadion antritt.

Die Inter-Fans fühlen sich von Lukaku verraten, da der Belgier in seiner Zeit bei den Nerazzurri mit einem Wechsel zum Erzrivalen Juventus Turin geliebäugelt haben soll.

Die 50.000 Trillerpfeifen werden "bis zum letzten Atemzug jedes Mal ertönen, wenn derjenige, der unser Trikot verraten hat, den Ball berührt", schrieb die "Curva Nord" in einem Fan-Magazin. Damit wollen die Inter-Fans ihre "Abscheu" vor Lukaku zeigen, da dieser ihnen angeblich "auf beschämende Weise den Rücken gekehrt" habe.

Lukaku war einst das Idol der Inter-Fans und gewann 2021 mit dem Traditionsklub den Scudetto in der Serie A, bevor er an den FC Chelsea nach England verkauft wurde.

Im vergangenen Jahr kehrte Lukaku dann auf Leihbasis zum San-Siro-Klub zurück, wurde dann aber immer wieder von Verletzungen geplagt. Als sein geplanter dauerhafter Wechsel zu Inter im Sommer scheiterte, einigten sich Lukaku und Chelsea schließlich auf ein Leihgeschäft mit Jose Mourinhos Roma.

In der Hauptstadt hat Lukaku einen guten Start hingelegt und wettbewerbsübergreifend in fünf Spielen vier Mal getroffen, seit er Anfang September als Einwechselspieler sein Debüt gegeben hat. In der Liga liegt Rom derzeit dennoch nur auf Rang 13, während Inter nach sieben Spieltagen die Tabelle anführt.