Tanaka glänzt bei souveränem Japan-Sieg gegen Kanada

AFP/SID/STR

Japans Ao Tanaka eröffnete den Torreigen gegen Kanada

Nach ihren berauschenden Auftritten gegen Deutschland und die Türkei stürmt die japanische Fußball-Nationalmannschaft weiter von Sieg zu Sieg. Angeführt von Doppelpacker Ao Tanaka setzte sich das Team von Trainer Hajime Moriyasu im Test am Freitag gegen Kanada souverän mit 4:1 (3:0) durch und feierte den fünften Erfolg in Serie. Zuletzt hatte sich Japan in der Weltrangliste auf Platz 19 vorgeschoben.

Keine zwei Minuten waren in Niigata gespielt, da gingen die Gastgeber durch den Mittelfeldspieler von Zweitligist Fortuna Düsseldorfs in Führung, kurz vor dem Seitenwechsel besorgte Keito Nakamura (42.) den Pausenstand. Kanada hingegen erlebte eine erste Halbzeit zum Vergessen: Zunächst scheiterte Jonathan David (22.) vom Punkt, dann unterlief Bayern-Profi Alphonso Davies (39.) ein Eigentor. Nach Wiederanpfiff erhöhte Tanaka (49.) mit seinem sechsten Treffer im 22. Länderspiel, der eingewechselte David Hoilett (89.) betrieb lediglich Ergebniskosmetik.

Auch Klinsmann gewinnt mit Südkorea

Bereits in den vergangenen vier Testspielen hatten sich die Japaner in einen Torrausch gespielt. Gegen El Salvador (6:0), Peru (4:1), Deutschland (4:1) und die Türkei (4:2) traf der WM-Achtelfinalist fast nach Belieben - und hatte entscheidenden Anteil an den Entlassungen von Bundestrainer Hansi Flick und Türkei-Coach Stefan Kuntz.

Derweil fuhr Südkorea in Seoul gegen Tunesien den zweiten Testspielsieg in Folge ein. PSG-Angreifer Kang-In Lee (55./57.), ein Eigentor von Yassine Meriah (66.) und der Schlusspunkt durch Ui-Jo Hwang (90.+1) ließen die Mannschaft von Klinsmann jubeln, die damit seit vier Partien ungeschlagen ist.

Klinsmann hatte sein Amt im März angetreten. Nachdem seine Auswahl jedoch in den ersten fünf Auftritten sieglos geblieben war, war der ehemalige Bundestrainer zwischenzeitlich immer stärker unter Druck geraten. Der erste Erfolg gelang schließlich Mitte September gegen Saudi-Arabien (1:0).