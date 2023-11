Gerüchte um Lewandowski-Abschied befeuert

IMAGO/Ricardo Larreina

Verlässt Robert Lewandowski den FC Barcelona?

Erst Mitte Oktober gab es Gerüchte, nach denen der FC Barcelona Robert Lewandowski schon wieder loswerden will. Nun werden die Spekulationen um den früheren Stürmer des FC Bayern neu befeuert.

Wie MLS-Experte Nico Bravo bei "X" berichtet, haben gleich mehrere Klubs aus der Major League Soccer die Fühler nach Lewandowski ausgestreckt. Um welche Teams es sich dabei handelt, verriet der Journalist allerdings nicht.

Schon im Winter könnten die Interessenten an Lewandowski und den FC Barcelona herantreten, heißt es. Schließlich soll die mögliche Verstärkung noch während der MLS-Pause kommen. Derzeit werden noch die Playoffs in der US-amerikanischen Liga gespielt.

Lewandowski flirtete in der Vergangenheit bereits öffentlich mit einem Wechsel in die USA. Vor seinem Transfer vom FC Bayern zum FC Barcelona beschäftige sich der Pole sogar ernsthaft mit der MLS. "Vor der Corona-Pandemie saß die MLS-Idee fest in meinem Kopf", sagte er im Sommer, schränkte aber ein: "Irgendwie habe ich es mir dann doch anders überlegt. Nach dem Kapitel in Barcelona ist das schwer vorstellbar."

Will der FC Barcelona Robert Lewandowski loswerden?

Lewandowski wechselte im Sommer 2022 für 45 Millionen Euro vom deutschen Rekordmeister zu den Katalanen. Bei Barca ist der Vertrag des 35-Jährigen noch bis 2026 datiert.

Zuletzt hatte die Online-Zeitung "El Nacional" allerdings behauptet, dass die Katalanen den Goalgetter loswerden wollen, da die Mannschaft zu abhängig von ihm sei und das dem Gesamtkonstrukt schade.

Nicht selten war Lewandowski so etwas wie die Lebensversicherung des FC Barcelona. In 58 Pflichtspielen erzielte er 39 Tore und bereitete zwölf weitere Treffer vor.

Lewandowski is clearly regretting joining Barcelona pic.twitter.com/Eg6ShVDFOX — ` (@Pxxdowski) 5. November 2023

Zuletzt stand Lewandowski bei der Niederlage gegen Real Madrid (1:2) nicht in der Startelf, beim 2:1-Sieg gegen San Sebastian wurde er nach rund einer Stunde ausgewechselt. "Er ist noch nicht bei 100 Prozent", begründete Trainer Xavi mit Blick auf die Knöchelverletzung des Superstars: "Wir müssen mit Verletzungen sorgsam umgehen und die Spielzeit gut einteilen."

Ein Vorgehen, mit dem Lewandowski offenbar nicht zufrieden ist. Auf "X" geht zumindest ein Video viral, in dem zu sehen ist, wie Xavi seine Spieler nach dem Sieg gegen San Sebastian auf dem Weg in die Kabine abklatscht. Der Ex-Bayern-Star ging allerdings wort- und grußlos an seinem Coach vorbei.