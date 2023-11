Horror-Bilanz ausgebaut: Lewandowski wird zum "Problem"

IMAGO/Mateusz Porzucek

Bei Ex-Bayern-Star Robert Lewandowski läuft es nicht wie gewünscht

Was ist mit Robert Lewandowski los? Der noch in der letzten Saison so treffsichere Torjäger trifft nicht mehr und durchläuft derzeit eine seiner schlechtesten Phasen seit Jahren. Die Flaute des Ex-Bayern-Stars sorgt dafür, dass der FC Barcelona nun angeblich über einen Notfallplan nachdenkt.

Noch in der letzten Saison war Ex-Bayern-Star Robert Lewandowski für den FC Barcelona einer der Garanten für den Gewinn der spanischen Meisterschaft. 23 Mal traf er in 34 Ligaspielen. Fünf Treffer in fünf Champions-League-Partien verbuchte er darüber hinaus. Eine starke Bilanz, von der der Stürmer in der aktuellen Spielzeit nur träumen kann.

Gerade einmal sechs Tore erzielte der Pole in 13 Pflichtspieleinsätzen, seit sage und schreibe sechs Spielen wartet der 35-Jährige auf einen Treffer. Derart lange ohne eigenes Tor war der Ex-Bayern-Star zuletzt im Trikot des BVB geblieben. Damals dauerte seine Flaute von Dezember 2010 bis Februar 2011. In diesem Zeitraum vergingen insgesamt zehn Spiele ohne Lewandowski-Tor.

Ex-Bayern-Star Lewandowski wird zum "Problem"

In der Champions-League-Partie gegen Donezk am Dienstag wurde Lewandowskis Formtief besonders sichtbar. Dort schoss er in 90 Minuten nicht ein einziges Mal auf das Tor. Es war bereits das sechste CL-Auswärtsspiel in Serie, in dem der Stürmer nicht ins Schwarze traf - die schlechteste Serie seiner Karriere. Viele Medien gaben ihm eine Mitverantwortung für die peinliche 0:1-Pleite.

Die Sportzeitung "AS" berichtete am Mittwoch von einer neuen Alarmstimmung bei den Katalanen. Der Klub erkenne mittlerweile ein "klares Problem" mit Lewandowski, hieß es dort. Die Lösung könne nur eine Art Notfallplan sein.

Dieser sehe vor, den bereits verpflichteten Brasilianer Vitor Roque früher nach Barcelona zu holen. Das Supertalent sollte ursprünglich erst im Sommer 2024 zur Mannschaft stoßen, Lewys Flaute könne nun aber zu einem Umdenken führen, schreibt das Blatt.

Schon im vergangenen Sommer hätten die Katalanen Vitor Roque gerne nach Spanien geholt. Die Gehaltsobergrenze der spanischen Liga verhinderte dies allerdings. Barca hätte den Brasilianer zwar holen, ihn aber nicht mit einer Lizenz ausstatten können. Nun arbeiten die Klubchefs angeblich an einem Modell, das eine Ankunft im Winter ermöglicht - allen voran, weil Lewandowski nicht mehr trifft.