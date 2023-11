Lewandowski in der Krise: So reagieren die Barca-Bosse

IMAGO/Henning Rohlfs

Ex-Bayern-Star Robert Lewandowski hat Ladehemmungen

Die Tor-Flaute von Robert Lewandowski ist in diesen Tagen eins der großen Themen beim FC Barcelona. Das Vertrauen in den Ex-Bayern-Star haben die Barca-Bosse laut spanischen Medien aber noch nicht verloren.

"Nur" sechs Tore in 13 Pflichtspielen, zuletzt ein besorgniserregender Auftritt in der Champions League und insgesamt weit weg von dem, was man sich erhofft hatte: Die Saison 2023/24 läuft für Ex-Bayern-Star Robert Lewandowski überhaupt noch nicht rund. Entsprechend scharf ist die Kritik, der sich der Stürmer in diesen Tagen stellen muss.

Die "AS" etwa schrieb vom einem Spieler, der auf dem Feld "total verloren" wirke, kaum Chancen generiere und von seinen Teamkollegen abgekapselt sei. Die Champions-League-Partie gegen Donezk unter der Woche sei sein "schlechtestes Spiel" als Barca-Profi gewesen, fällte das Blatt ein hartes Urteil. Lewandowskis zahlen seien "auf jeden Fall besorgniserregend", hieß es, nachdem der Pole am Dienstag nicht einen einzigen Torschuss verbuchte.

Barca-Bosse weiter von Lewandowski überzeugt

Ganz so dramatisch beurteilen die Barca-Verantwortlichen die Lage allerdings nicht. Sie sind dem "AS"-Bericht zufolge davon überzeugt, dass es sich einfach nur um eine "schlechte Phase" handelt, der polnische Superstar schon bald wieder wie gewohnt trifft. Der Klub habe weiterhin vollstes Vertrauen in Lewandowskis Qualitäten und bewerte den Status quo lediglich als "Anomalie". Auch das Vertrauen des Trainers in den Stürmer sei nach wie vor ungebrochen.

Was die Barca-Bosse unter anderem zuversichtlich stimmt: Am Mittwoch nach dem CL-Spiel gab es eine Krisensitzung mit den Spielern.

Der Pole war laut "AS" dabei einer der Profis, die mit sich selbst am härtesten ins Gericht gingen. "Er weiß, dass er im Moment weit weg von seiner Bestform ist und es seine Aufgabe ist, den Angriff mit seinen Toren anzuführen", schrieb die "AS".