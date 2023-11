Selbstbewusste Österreich-Legende: "Chance groß wie nie"

IMAGO/Eibner-Pressefoto/EXPA/Schroetter

Toni Polster ist österreichischer Rekordtorschütze

Toni Polster ist im österreichischen Fußball eine wahre Legende. Aufgrund seine langen Bundesliga-Vergangenheit ist er auch hierzulande immer wieder ein gefragter Mann, wenn Österreich gegen Deutschland antritt.

Normalerweise ist die Favoritenrolle eindeutig vergeben, wenn der viermalige Weltmeister Deutschland zum Bruderduell mit Österreich antritt. Nach einer starken EM-Qualifikation in der vor den Nationalmannschaften aus Schweden, Aserbaidschan und Estland als Zweiter hinter Belgien souverän das Ticket für die Endrunde in Deutschland gelöst wurde, sind die Ansprüche allerdings gestiegen.

Im Interview mit dem "ZDF" betonte Österreichs Stürmerlegende Toni Polster, dass seine Fußballnation unbedingt einen Heimsieg im prestigeträchtigen Vergleich mit Deutschland erringen will: "Unsere Chance ist so groß wie noch nie. Das deutsche Team schwächelt ein wenig. Das wollen wir natürlich ausnutzen", ließ der 59-Jährige keinen Zweifel am gestiegenen Selbstvertrauen des ÖFB-Teams aufkommen.

Schon der letzte Vergleich zwischen den beiden Nachbarn endete im Juni 2018 übrigens mit einem rot-weiß-roten Sieg, als die Österreicher damals vor fünf Jahren nämlich mit 2:1 gegen die deutsche Nationalmannschaft gewannen.

Polster glaubt an starkes Heimturnier des DFB-Teams

Polster hofft derweil, dass der positive Trend im österreichischen Fußball nicht nur gegen Deutschland unter Beweis gestellt wird, sondern auch das EM-Turnier im nächsten Sommer ein voller Erfolg wird: "Wir hoffen natürlich, dass wir eine gute Rolle bei der EM spielen und über die Vorrunde hinauskommen. Das muss das Mindestziel sein."

Der ehemalige Stürmer, der von 1993 bis 2000 in 188 Bundesliga-Spielen für den 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach 94 Tore schoss, traut aber auch dem DFB-Team ein starkes Heim-Turnier zu: "Ich glaube, dass Julian Nagelsmann das hinbekommt und dass Deutschland eine bärenstarke Europameisterschaft spielen wird", so der Rekordtorschütze der Österreicher.