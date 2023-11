Arsenal-Coach äußert sich zu angeblichem Bayern-Flirt

IMAGO/Nigel Keene

Takehiro Tomiyasu wird beim FC Bayern gehandelt

In den vergangenen Tagen mehrten sich die Spekulationen, wonach der FC Bayern seine Fühler nach Takehiro Tomiyasu vom FC Arsenal ausgestreckt haben soll. Über den vermeintlichen Wunschspieler der Münchner hat sich nun sein gegenwärtiger Teammanager Mikel Arteta geäußert.

Nicht zuletzt aufgrund der Abgänge von Benjamin Pavard, Lucas Hernandez und Josip Stanisic befindet sich der FC Bayern derzeit in einer personellen Schieflage, was seine Defensiv-Positionen angeht. In der Winter-Transferphase im kommenden Januar soll daher mindestens ein Abwehrspieler verpflichtet werden. Dieser solle im Idealfall sowohl auf der Rechtverteidiger-Position als auch in der Innenverteidigung eingesetzt werden können.

Takehiro Tomiyasu bringt genau diese Qualitäten mit, kommt beim FC Arsenal zumeist aber nur als Einwechselspieler zum Zuge. Obwohl er bei den Gunners keinen Stammplatz innehat, plant Teammanager Mikel Arteta weiter fest mit dem japanischen Nationalspieler, wie er am Freitag erklärte.

"Ich möchte wirklich, dass er bleibt. Ich schätze den Spieler sehr. Er wird von allen im Verein geliebt und respektiert. Er ist auf dem Niveau, das wir brauchen, um die Mannschaft zu stärken", meinte der Coach der Londoner. Arteta zeigte sich daher auch zuversichtlich, was das kolportierte Interesse vom deutschen Rekordmeister aus München anbelangt: "Er wird bei uns bleiben", so der Spanier am Freitag vor dem Premier-League-Duell mit dem FC Brentford am Samstagabend.

FC Arsenal derzeit Tabellendritter in England

Takehiro Tomiyasu spielt seine dritte Saison auf der Insel, wechselte im Sommer 2021 vom italienischen Erstligisten FC Bologna zu den Londonern. In der Premier League kam er bislang 52 Mal zum Einsatz und erzielte dabei einen Treffer.

Mit den Gunners rangiert Tomiyasu in der englischen Meisterschaft aktuell auf dem dritten Tabellenplatz.