De Ligt liebäugelt mit Rückkehr zu Ex-Klub

Matthijs de Ligt kickt seit 2022 beim FC Bayern

Abwehrspieler Matthijs de Ligt vom FC Bayern will eines Tages zu seinem Jugendklub Ajax Amsterdam zurückkehren.

"Ich denke oft über eine Rückkehr nach und hoffe, dass es passieren wird", sagte der 24-Jährige in einem Interview mit Vereinsmedien des niederländischen Rekordmeisters.

De Ligt führte aus: "Ich habe nur drei Jahre in der ersten Mannschaft gespielt, also relativ kurz. Ich habe immer gedacht, dass ich noch etwas länger bei Ajax spielen würde, aber die Situation hat sich etwas anders entwickelt. Wenn ich jemals die Chance bekommen sollte, zurückzukehren, würde ich das machen."

Ajax habe aktuell "nicht die beste Phase seiner Geschichte. Es tut weh, das zu sehen", bekannte de Ligt. "Ich werde den Verein immer verfolgen und freue mich, wenn sie gewinnen."

Zehn Jahre spielte der 44-malige Nationalspieler der Elftal insgesamt in Amsterdam. "Ich bin dort mit meinen Teamkameraden aufgewachsen", schilderte er. "Es ist also ganz natürlich, dass ich die Menschen vermisse, die ich dort getroffen habe. Das ist das, was ich am meisten vermisse: Wir waren alle Freunde. Wir hatten den totalen Fokus, aber auch eine Menge Spaß mit dem Staff. Das war wirklich eine perfekte Mischung."

Matthijs de Ligt beim FC Bayern "sehr zufrieden"

2018/2019 stießen Ajax' "junge Wilde" mit de Ligt als Kapitän sogar bis ins Halbfinale der Champions League vor. Danach brach das Team auseinander, den Innenverteidiger wechselte für 85 Millionen Euro zu Juventus Turin in die italienische Serie A. Drei Jahre später zog de Ligt für 67 Millionen Euro weiter zum FC Bayern.

"In einer Karriere geht es nicht immer nur steil nach oben. Ich hatte meine Auf und Abs, aber ich habe einige gute Schritte gemacht seit meinem Abgang von Ajax. Ich habe in Italien nationale Titel gewonnen und in Deutschland", blickte er auf die vergangenen Jahre zurück.

Derzeit sei er beim FC Bayern "sehr zufrieden", er habe zuletzt unter dem scheidenden Trainer Thomas Tuchel "jedes Spiel gemacht", sagte de Ligt. "Und wir stehen im Halbfinale der Champions League, das ist etwas ganz Besonderes."