Barca-Youngster vor Wechsel zu RB Leipzig?

IMAGO/S. Ros

Vitor Roque (r.) soll vor einem Abschied vom FC Barcelona stehen

Obwohl die Kassen des FC Barcelona nach wie vor nicht gerade üppig gefüllt sind, investierten die Katalanen im Januar 2024 satte 40 Millionen Euro in die Dienste des 19-jährigen Brasilianers Vitor Roque. Nach knapp sechs Monaten könnte es im Sommer schon wieder zur Trennung kommen: Mit RB Leipzig soll ein Bundesligist Interesse bekundet haben.

Die Kehrtwende von Trainer Xavi, der vor Monaten seinen Abschied vom FC Barcelona nach der laufenden Spielzeit verkündete, sich unlängst allerdings doch wieder von einem Verbleib überzeugen ließ, sorgte bei den Blaugrana durchaus für lachende Gesichter. Der sportlichen Zukunft von Vitor Roque dürfte die Entscheidung hingegen eher nicht zuträglich sein.

Xavi galt schon länger als kein großer Befürworter des jungen Angreifers, da er die Ablöse angeblich lieber in andere "Baustellen" investiert hätte. Dass der Youngster bislang kaum mehr als Kurzeinsätze sammelt, passt ins Bild.

Dem katalanischen Portal "El Nacional" zufolge bastelt man bei Barca aber schon an einer Lösung des Problems. Demnach soll Vitor Roque vorerst abseits Barcelonas Erfahrungen sammeln, eine Leihe soll das bevorzugte Szenario sein. Interesse existiert angeblich in Reihen von RB Leipzig.

RB Leipzig soll Vitor Roque "lieben"

Die Sachsen sollen sich darauf vorbereiten, Top-Torjäger Lois Openda im Sommer eventuell zu verlieren und in diesem Zuge ein Auge auf Vitor Roque geworfen haben. Die Verantwortlichen von RB sollen den Youngster "lieben", berichtet "El Nacional".

Die Chancen der Leipziger sollen zudem sehr gut sein, da Barca wiederum großes Interesse an den RB-Stars Dani Olmo und Leihgabe Xavi Simmons haben soll. Beide spielten schon in der Jugend für Barcelona.

Allerdings, so will "El Nacional" erfahren haben, soll Barca Vitor Roque am liebsten nur verleihen wollen, gegebenenfalls allerdings einer Kaufoption zustimmen.

Xavi selbst betonte unlängst auf einer Presserunde, man werde erst am Saisonende entscheiden, "was das Beste ist".