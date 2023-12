Irre Vertragsklausel bei Ex-BVB-Star Bellingham enthüllt

IMAGO/Guillermo Martinez

Jude Bellingham ist der neue Superstar bei Real Madrid

Jude Bellingham spielt eine Saison der Superlative bei seinem neuen Verein Real Madrid. Im Sommer für rund 103 Millionen Euro von Borussia Dortmund zum spanischen Rekordmeister gewechselt, überragt der 20-jährige Ex-BVB-Star bei den Königlichen mit Weltklasse-Leistungen.

Der englische Nationalspieler wartet mit Statistiken auf, die keiner weiteren Erklärung bedürfen: 13 Tore schoss Bellingham in seinen ersten 15 Spielen in LaLiga. In der Champions League war er nicht minder erfolgreich, traf viermal in seinen fünf Einsätzen in der Königsklasse.

Auffällig ist dabei vor allem, dass der junge Brite häufig die entscheidenden Tore erzielt. Bellingham übernimmt Verantwortung, in seiner Debüt-Saison bei Real Madrid an der Seite von absoluten Top-Stars wie Luka Modrid, Vinicius Junior oder Toni Kroos.

Dass er bei den Madrilenen derart durchstarten würde, hat im Vorfeld vor allem einer eh für möglich gehalten: Jude Bellingham selbst.

Für 2023 noch nicht auf der Weltfußballer-Shortlist

Es ist kein Zufall, dass sich der ehemalige Mittelfeld-Star von Borussia Dortmund eine spezielle Klausel in seinen Real-Vertrag hat verankern lassen, die das unterstreicht.

Nach Informationen der "Sport Bild" erhält Bellingham zusätzlich zu seinem Jahresgehalt von geschätzt knapp 20 Millionen Euro noch eine Extra-Prämie, sollte er von der FIFA als Weltfußballer ausgezeichnet werden. Diese Klausel soll eine Bonus-Zahlung in Höhe von einer Million Euro enthalten.

Für das Jahr 2023 kommt Jude Bellingham dabei noch nicht infrage, haben es mit Lionel Messi (Inter Miami), Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) und Erling Haaland (Manchester City) doch drei andere Superstars auf die Shortlist der Weltfußballer-Auszeichnung für 2023 geschafft.

Ausgezeichnet wird der FIFA-Weltfußballer 2023 am 15. Januar 2024 in London.

Für die kommenden Jahre gilt Jude Bellingham dabei als heißer Anwärter, nicht zuletzt aufgrund seiner überragenden Statistiken bei den Königlichen.