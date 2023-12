Überraschung! United-Problemfall bald Messi-Erbe?

IMAGO/Cesar Cebolla / PRESSINPHOTO

Mason Greenwood soll vor einem Wechsel zum FC Barcelona stehen

Es wäre die Krönung einer irren Geschichte! Mason Greenwood, der derzeit von Manchester United an den FC Getafe verliehen ist, soll das Interesse des FC Barcelona geweckt haben. Barca soll den nicht unumstrittenen 22-jährigen Offensivspieler mit einem ganz besonderen Schmankerl locken.

Die Karriere von Mason Greenwood startete märchenhaft: In seiner ersten vollen Profisaison 2019/20 für Manchester United legte der Youngster auf Anhieb mit 50 Pflichtspielen und satten 18 Treffern sowie vier Vorlagen los. Im Jahr darauf gehörte Greenwood ebenfalls zu den Leistungsträgern der Red Devils und auch in der englischen Nationalmannschaft durfte der Flügelflitzer mitwirken - dann folgte der tiefe Fall.

Im Frühjahr 2022 begannen Ermittlungen gegen das Talent aufgrund des Vorwurfs der Körperverletzung und Vergewaltigung. Es kursierten Bilder, die Greenwood stark belasteten. ManUnited reagierte und suspendierte Greenwood von allen Aktivitäten des Vereins.

Gut ein Jahr später wurden die Ermittlungen eingestellt. Die Polizei teilte damals allerdings auch mit, die Entscheidung sei nicht leicht gefallen. United kündigte weitere Untersuchungen an - Greenwood blieb außen vor.

Vom Suspendierten zum Messi-Erben?

Im Sommer 2023 folgte dann der Neustart in der spanischen Liga bei Getafe - und der Beweis, dass Greenwood fußballerisch noch einiges im Köcher hat. In 15 Pflichtspielen kommt er 2023/24 bereits auf fünf Tore und vier Vorlagen. Ein Wert, der nun angeblich den FC Barcelona auf den Plan gerufen haben soll.

Die "Sun" will erfahren haben, dass Barca bereit ist, nach Beendigung der aktuellen Leihe 46 Millionen Euro für Greenwood an ManUnited zu überweisen. Obendrein soll man den Angreifer damit locken, dass er künftig das ikonische Trikot mit der Nummer 10 tragen darf. Das Leibchen, in dem über Jahre der legendäre Lionel Messi über den Rasen zauberte.

Bedenkt man, dass Greenwoods Vertrag in Manchester ohnehin 2025 endet, dürfte man zumindest am Old Trafford wenig gegen einen solchen Deal einzuwenden haben.