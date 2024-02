Wilde Gerüchte um Gündogan-Aus in Barcelona

IMAGO/Matthias Koch

Hansi Flick und Ilkay Gündogan kennen sich bestens aus gemeinsamer DFB-Zeit

Die Spekulationen um ein Interesse des FC Barcelona an Hansi Flick reißen nicht ab, immer wildere Gerüchte kursieren. Laut einem Medienbericht hängt ein Engagement des Ex-Bundestrainers beim spanischen Fußballmeister nämlich davon ab, ob DFB-Kapitän Ilkay Gündogan den Verein verlässt.

Beim FC Barcelona läuft die Suche nach einem Nachfolger für Xavi auf der Trainerbank auf Hochtouren. Geht es nach Barca-Präsident Joan Laporta, soll schon im März klar sein, wer das Vereinsidol im Sommer beerbt.

Drei Kandidaten sollen bei Barcelonas Sportdirektor Deco hoch im Kurs stehen: Neben Bayer Leverkusens Trainer Xabi Alonso, der klubintern als Favorit gilt, haben die Katalanen offenbar auch Brighton-Coach Roberto De Zerbi und Hansi Flick ins Visier genommen. Barca-Boss Joan Laporta soll dabei eher zum ehemaligen Bundestrainer und Erfolgscoach des FC Bayern tendieren.

Einem Medienbericht zufolge ist ein mögliches Engagement von Flick bei Barcelona aber an ein pikantes Detail geknüpft: DFB-Kapitän Ilkay Gündogan müsste die Blaugrana verlassen. Das zumindest berichtet die katalanische Online-Zeitung "El Nacional".

Flicks Vertrauen in Gündogan soll dem Bericht zufolge stark angeknackst sein. Die Beziehung sei demnach "abgekühlt" und "das Vertrauen nicht mehr dasselbe", heißt es darin.

Bericht: Flick knüpft Barca-Engagement an Gündogan-Weggang

Nach dem Vorrunden-Aus bei der WM 2022 in Katar und der schweren Verletzung von Torhüter Manuel Neuer hatte Flick Gündogan zum Kapitän befördert. Die sportliche Wende gelang dem DFB-Team jedoch nicht mehr.

Nach einem 2:0-Erfolg gegen Peru zum Auftakt des Testspieljahres 2023 blieb Deutschland fünfmal in Folge sieglos. Nach schwachen Auftritten gegen Belgien (2:3), die Ukraine (3:3), Polen (0:1), Kolumbien (0:2) und der 1:4-Klatsche gegen Japan in Wolfsburg wurde Flick am 10. September schließlich von seinen Aufgaben entbunden.

DFB-Kapitän Gündogan hatte sich nach Flicks Entlassung selbstkritisch gegeben. "Ich als Spieler habe das Gefühl, Hansi im Stich gelassen zu haben. Er war immer fokussiert, voller Tatendrang. Leider haben wir es als Truppe nicht geschafft, das umzumünzen", erklärte der 33-Jährige, der sich zudem mit einem Beitrag in den sozialen Netzwerken an Flick wandte.

Laut "El Nacional" soll der Ex-Bundestrainer bei einer Unterschrift in Barcelona trotzdem auf einen Weggang von Gündogan bestehen. Barca-Stammtorwart Marc-André ter Stegen, der Neuer unter Flick zwischen den Pfosten vertrat, soll dagegen kein Streichkandidat sein, hieß es im Bericht weiter.

Gündogan wechselte erst im vergangenen Sommer von Triple-Gewinner Manchester City nach Barcelona. Beim amtierenden spanischen Meister unterschrieb der DFB-Routinier einen Zweijahresvertrag. Mit fünf Toren und zehn Vorlagen in 36 Pflichtspielen etablierte sich der Mittelfeld-Star sofort als Stammspieler.