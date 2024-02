Shakira-Lied umgedichtet: Arsenal-Fans besingen Kai Havertz

IMAGO/Li Ying

Längst beim FC Arsenal angekommen: Kai Havertz

DFB-Nationalspieler Kai Havertz wurde von englischen Fans nach seinem millionenschweren Wechsel zum FC Arsenal schon als Flop abgestempelt. Die Anhänger der Gunners kontern auf die hämischen Kommentare mittlerweile aber auf ihre ganz eigene Weise - so auch beim 4:1-Sieg gegen Newcastle United.

Kai Havertz durfte sich am vergangenen Samstag von den Arsenal-Fans im Emirates Stadium zu Recht feiern lassen. Nach seiner Auswechslung in der 76. Minute erhielt er stehende Ovationen, mit einem Tor zum zwischenzeitlichen 2:0 (24.) und einer Vorlage auf Bukayo Saka (65.) zum 3:0 zählte er zu den besten Akteuren auf dem Platz.

Gefeiert worden war der gebürtige Aachener schon direkt nach seinem sechsten Premier-League-Treffer für den FC Arsenal. Die Fans haben in dieser Saison den Shakira-Hit "Waka Waka", einst für die WM 2010 in Südafrika geschrieben, umgedichtet. Darin heißt es: "Tsamina mina, eh, eh - Waka waka, eh, eh - 60 million down the drain - Kai Havertz scores again", zu deutsch: "60 Millionen zum Fenster hinausgeworfen, Kai Havertz trifft erneut."

Die Gunners-Anhänger machen sich mit ihrem Lied also über jene Kritiker lustig, die den 24-Jährigen nach seinem umgerechnet rund 75 Millionen Euro schweren Sommer-Wechsel vom FC Chelsea als Transfer-Flop verschrien hatten.

Havertz über Fan-Song: "Geben uns so viel Energie"

In der Tat hatte Havertz in seinen ersten sechs Liga-Einsätzen für Arsenal keine einzige Torbeteiligung für seinen neuen Klub verbuchen können und war aufgrund einiger vergebener Chancen in die Kritik geraten. Mittlerweile ist er hinter Saka und Leandro Trossard aber drittbester Arsenal-Torschütze in der laufenden Premier-League-Saison. Zumeist agiert er unter Teammanager Mikel Arteta im offensiven Mittelfeld, gegen Newcastle lief er als Mittelstürmer auf.

Angesprochen im Interview nach der Partie bei "TNT Sports" auf das ganz persönliche Lied der Arsenal-Fans zeigte sich Havertz glücklich und lobte: "Die Fans geben uns so viel Energie. Sie sind ungemein wichtig für uns, so auch heute."

Durch den Erfolg gegen den Champions-League-Gruppengegner des BVB bleibt der FC Arsenal in der Premier League hinter dem Spitzenduo FC Liverpool und Manchester City. Nur zwei Zähler fehlen auf Platz eins. Der Sieg gegen Newcastle war der sechste in Serie, auch beim 5:0 zuvor gegen Burnley hatte Havertz ein Tor erzielen können.