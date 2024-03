"History maker" Havertz setzt Meilenstein bei Kantersieg

Nick Potts, dpa

Traf zum zwischenzeitlichen 4:0 in Sheffield: Arsenals Kai Havertz.

Kai Havertz hat beim 6:0-Kantersieg des FC Arsenal in der Premier League bei Schlusslicht Sheffield United einen Meilenstein gesetzt.

Der Fußball-Nationalspieler erzielte mit seinem Treffer zum zwischenzeitlichen 4:0 laut Datenanbieter Opta das insgesamt 150.000. Tor in Englands Topliga. Als "History maker", als jemand, der Geschichte schrieb, bezeichnete ihn der Sender "Sky Sports" in einem Post dazu auf X (ehemals Twitter).

Havertz (24) selbst äußerte sich lieber zum Sieg, der seiner Meinung nach "ein weiterer großer" gewesen sei. "Die Fans waren verrückt, kommt sicher nach Hause!", schrieb der frühere Leverkusener auf Instagram.

Arsenal liegt in der Tabelle zwei Punkte hinter dem FC Liverpool und einen hinter Manchester City. Die Gunners sind laut Opta erst die zweite Mannschaft in Englands Topliga, der fünf oder mehr Tore in drei Auswärtsspielen hintereinander gelangen.

Zuvor hatte das Team von Trainer Mikel Arteta beim FC Burnley mit 5:0 und bei West Ham United, dem Europa-League-Achtelfinalgegner des SC Freiburg, mit 6:0 gewonnen.