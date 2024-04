FC Arsenal gibt sich keine Blöße

IMAGO/Nick Potts

Der FC Arsenal übernahm die Tabellenführung

Der FC Arsenal hat die Tabellenführung in der englischen Premier League zumindest vorübergehend zurückerobert.

Der Champions-League-Viertelfinalist gewann am Mittwoch mit Kai Havertz in der Startelf glanzlos mit 2:0 (2:0) gegen Aufsteiger Luton Town und zog damit wieder an Jürgen Klopp und dem FC Liverpool vorbei. Die Reds können am Donnerstag (20.30 Uhr/Sky) gegen Schlusslicht Sheffield United nachziehen.

Martin Ödegaard (24.) nach Vorarbeit von Havertz und ein Eigentor von Daiki Hashioka (44.) sorgten für die Treffer der Gunners, die im Viertelfinale der Königsklasse am kommenden Dienstag im Hinspiel auf den FC Bayern treffen.

Arsenal tat gegen den Tabellen-18. nur das Nötigste, konnte in den wichtigen Momenten aber das Tempo fast spielerisch erhöhen. Nach dem 2:0 verwaltete das Team von Mikel Arteta das Ergebnis, ohne ins Risiko zu gehen. Havertz wurde nach 66 Minuten ausgewechselt, eine Minute zuvor hatte der Nationalstürmer wegen einer Schwalbe die Gelbe Karte gesehen.